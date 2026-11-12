[일지] 엔비디아 뒤흔든 젠슨황 불륜 사태...CEO 리스크 일파만파

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 중국 스파이 의혹을 받는 메가스피드의 전 고위임원 앨리스 황과 불륜 관계였던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴임 가능성이 높아지고 있다.

사내 부하 직원과의 추가 불륜설이 불거지면서 엔비디아 내부 분위기도 더 이상의 방어가 힘들 수 있다는 쪽으로 기우는 듯하다. 현지시간 11일 엔비디아 이사회는 회의를 열어 황 CEO의 거취를 논의 중이다. 블룸버그를 통해서는 이사회가 젠슨 황을 대신할 차기 CEO 후보 물색에 들어갔다는 소식도 전해졌다.

인공지능(AI) 생태계의 최정점에서 막강한 영향력을 행사하던 젠슨 황이 벼랑 끝으로 몰리기까지는 채 일주일도 걸리지 않았다 - 지난 8일 불륜 사실을 시인한 뒤 사흘 만에 이사회에서 거취가 논의 중이다.

물론 두 황씨의 관계를 우려하는 목소리, 앨리스 황이 중국을 위해 일하는 스파이라는 의혹은 2년전부터 제기됐다. 미국 중간선거에서 압승한 민주당은 이 사건을 트럼프 행정부의 기술 안보 정책 실패로 간주하고 고강도 조사를 벼르고 있다. 트럼프 대통령 취임 이후 백악관 관리들이 젠슨 황을 감싸고 돌면서 제때 환부를 도려내지 못했다는 지적도 나온다.

다음은 이번 사태가 벌어지기까지 주요 사건들을 시간 순으로 나열했다.

젠슨 황 엔비디아 대표(오른 쪽)와 메가스피드인터내셔널 전 임원 앨리스 황[출처 =샤오홍슈 캡처]

▲ 2023년

데이터센터 운영회사 메가스피드(Megaspeed)가 중국 기업 세븐로드홀딩스(7Road Holdings)에서 분사해 출범했다. 메가스피드는 엔비디아의 AI 칩으로 동남아시아에 데이터센터를 건설한 뒤, 해당 컴퓨팅 용량을 고객들에게 임대하는 사업을 영위하겠다고 밝혔다.

▲2024년 6월

대만 타이베이에서 열린 기술 콘퍼런스의 뒤풀이 행사에서 메가스피드의 앨리스 황과 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 업계 다른 경영진들과 함께 자리한 모습이 사진에 찍혔다.

▲2024년 말

미국 상무부가 메가스피드에 대한 조사에 착수했다. 정부의 수출규제를 어기고 엔비디아의 칩이 메가스피드를 통해 중국으로 밀반입됐는지에 대한 조사다.

▲2025년 5월

젠슨 황과 앨리스 황이 타이베이에서 열린 업계 콘퍼런스 기간 중 비공개 만찬에 함께 참석한 모습이 다시 사진에 포착됐다.

▲2025년 10월 9일

미국 수사당국이 메가스피드의 엔비디아 반도체 밀반출 혐의와 앨리스 황과 젠슨 황 사이의 의심스러운 관계를 조사하고 있다는 뉴욕타임스(NYT) 보도가 타전됐다.

▲2025년 10월 28일

젠슨 황이 워싱턴DC에서 열린 엔비디아 행사에서 '마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)'를 주제로 한 연설하며 트럼프 대통령의 정책을 극찬했다.

▲2025년 10월 30일

트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 하기 위해 한국 부산으로 향했다. 미중 회담을 준비하는 과정에서 트럼프 행정부 내 대중 강경파들은 엔비디아의 블랙웰(Blackwell) 반도체를 중국에 판매할 수 있도록 승인해 달라는 젠슨 황의 요청을 단칼에 거부하라고 트럼프 대통령을 설득했다.

▲2025년 12월 8일

트럼프 대통령이 블랙웰보다 성능이 낮은 엔비디아의 H200 반도체를 중국에 직접 수출하도록 허용하는 데 동의했다. 다만 판매액의 25%를 미국 정부에 지급하는 조건이 붙었다.

▲2026년 5월

마코 루비오 미국 국무장관의 주도 하에 젠슨 황과 앨리스 황의 관계를 경고하는 기밀 메모가 작성돼 백악관 고위 관리들에게 전달됐다. 이 무렵에는 법무부가 이미 메가스피드에 대한 수사를 주도하기 시작한 상태였다.

▲2026년 5월 13일

젠슨 황이 트럼프 대통령의 중국 방문 수행단에 막판 합류했다. 황 CEO는 알래스카에서 대통령 전용기 에어포스원에 탑승해 다른 기업 경영진들과 함께 중국 방문에 동행했다.

▲2026년 9월 14일

트럼프 대통령이 '올인(All-In)' 팟캐스트 녹화 방송 도중 젠슨 황에게 전화를 걸었다. 서로를 치켜세우는 말들이 오간 가운데 정부 개입을 최소화하는 트럼프 대통령의 AI 정책 기조에 적극 공감한다는 황 CEO의 발언이 뒤따랐다.

▲2026년 10월 8일

트럼프 대통령이 젠슨 황을 비롯한 기업 경영진들에게 국가과학훈장(National Medal of Science)을 수여했다.

▲2026년 10월 29일~11월 1일

뉴욕타임스와 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 매체가 미국 정보당국이 지난해 앨리스 황을 중국 정보기관의 협조자로 의심했으며, 그가 젠슨 황과 긴밀한 관계를 맺고 있었다는 사실을 우려했다고 보도했다.

엔비디아 대변인 존 리조는 "젠슨 황과 황 씨의 관계는 이례적인 게 아니다. 고객과의 만남은 CEO 업무의 일부다. 젠슨은 매년 수천 명의 고객사 경영진과 대화를 나눈다"고 해명했다.

▲2026년 11월 8일

젠슨 황이 처음으로 앨리스 황과의 불륜 사실을 인정했다. 엔비디아 이사회는 젠슨 황이 앨리스 황과 불륜 관계를 유지하는 동안 회사의 기밀정보를 전달했는지 조사에 착수한다.

트럼프 대통령은 젠슨 황이 CEO직을 계속 유지해야 한다고 생각하느냐는 질문에 "물론 그렇다. 그는 명예로운 기업가이다"라고 비호했다.

▲2026년 11월 9일

트럼프 대통령이 백악관 기자회견에서 젠슨 황과 통화했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "황 CEO가 '그녀(앨리스 황)가 스파이라는 사실을 전혀 몰랐다'고 말했다"고 전히며 "나는 그의 말을 믿는다"고 덧붙였다.

▲2026년 11월 11일

뉴욕타임스를 통해 젠슨 황이 사내 헬스케어 부문 부사장, 킴벌리 파월(48)과도 부적절한 관계를 맺었다는 의혹이 추가 폭로됐다. 월스트리트저널은 엔비디아 이사회가 젠슨 황의 퇴출을 준비하고 있다고 보도했다. 블룸버그는 이사회가 외부 업체와 협력해 차기 CEO 후보를 물색 중이며 후보가 정해지기 전까지 임시 CEO를 임명하는 것도 검토 중이라고 전했다.

osy75@newspim.com