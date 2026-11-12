박상원 금융보안원장, 정보유출 사고 공식 사과…"원인 규명·재발 방지 총력"

AI 핵심 요약beta
- 박상원 금융보안원장은 12일 정보유출 사고를 공식 사과했다
- 박 원장은 추가 유출과 사고 원인을 조사하고 시스템을 전수 점검한다고 밝혔다
- 이번 사고로 행정서식 200건과 개인정보 등 650여건이 유출됐다
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 박상원 금융보안원장이 최근 발생한 정보유출 사고와 관련해 공식 사과하고 철저한 원인 규명과 재발 방지 대책 마련을 약속했다.
박 원장은 12일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 금융정보보호 컨퍼런스 '피스콘(FISCON) 2026' 환영사에서 "정보유출 사고로 국민 여러분과 금융권 관계자 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과드린다"고 밝혔다.
그는 "금융권 보안 전문기관으로서 높은 수준의 보안을 유지해야 함에도 불구하고 이번 사고가 발생한 데 대해 송구스럽게 생각한다"고 말했다.
이어 "현재 추가 유출 여부와 사고 원인을 철저히 규명하고 있다"며 "관련 시스템을 전수 점검하고 근본적인 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 강조했다.
아울러 박 원장은 "이번 일을 계기로 정보보호 체계 전반을 더욱 철저히 개선하고 금융회사의 보안을 뒷받침하는 역할을 더욱 성실히 해 나가겠다"며 "다시 한번 심려를 끼쳐드린 데 대해 진심으로 사과드린다"고 피력했다.
이날 행사는 금융보안원이 주최하는 국내 최대 금융권 정보보호 행사다. 금융보안원은 지난 지난 9일 금융회사 평가를 지원하는 상시평가 시스템에서 정보가 유출된 사실을 확인하고 금융위원회 등에 신고했다.
해당 사고로 금융보안원 회원사들의 개인신용정보 동의서 샘플 등 행정서식 약 200건과 해당 서식에 포함된 개인정보 300여건, 시스템 이용자 정보 350여건이 유출됐다. 금융권 보안 전문기관이 해킹 피해를 입으면서 보안관리 역량에 대한 논란이 불거진 상황이다.
romeok@newspim.com