엔비디아, 역대급 로비에도…美 의회 대중 칩 규제 못 막을 듯

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올해 1~3분기 469만달러 지출…로비스트도 2024년 7명서 34명으로 급증

번스 前 주중대사 "의회, 첨단 반도체 대중 판매 전면 금지 밀어붙일 것"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 엔비디아가 사상 최대 규모의 로비 자금을 쏟아붓고 있지만, 미국 의회의 대중국 반도체 판매 제한 움직임을 막기는 어려울 것이라는 분석이 나왔다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 연루 의혹까지 불거지면서 여야 의원들이 엔비디아의 대중국 칩 판매 정책에 반대 목소리를 높이고 있기 때문이다.

마켓워치는 11일(현지시간) 비영리 감시단체 오픈시크릿 자료를 인용해 엔비디아가 올해 1~3분기 469만달러(약 63억원)의 로비 지출을 신고했다고 보도했다. 지난해 최소 497만달러(약 67억원)를 지출한 엔비디아는 연말까지 회사 사상 최대 기록을 경신할 것으로 전망된다.

로비스트 규모도 크게 늘었다. 엔비디아가 기용한 로비스트는 올해 34명으로, 지난해 31명에서 증가했다. 2024년 7명과 비교하면 약 5배에 달하는 규모다.

다만 엔비디아의 로비 지출은 다른 빅테크 기업에는 여전히 못 미친다. 올해 메타플랫폼스는 1900만달러, 아마존은 1450만달러, 알파벳은 1430만달러를 로비에 썼다.

보수 성향 싱크탱크 미국혁신재단의 라이언 페다시우크 선임연구원은 공화당과 민주당 의원 모두 중국 고객들에게 대량의 AI 칩을 판매하도록 허용해야 한다는 엔비디아의 기본 정책에 반대할 가능성이 크다고 내다봤다. 엔비디아의 공격적인 로비 활동에도 문제를 제기할 것으로 예상했다.

시장에서는 엔비디아 칩에 대한 중국 기업의 접근을 제한하는 법안들이 다음 달 연례 국방수권법(NDAA)을 통해 통과될 가능성에 주목하고 있다.

엔비디아를 둘러싼 경영 리스크도 커지고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 11일 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임을 검토하고 있다고 보도했다. 황 CEO가 중국 스파이로 의심받는 여성 사업가와의 관계 의혹에 이어 자신에게 직접 보고하는 엔비디아 임원과도 부적절한 관계를 맺었다는 추가 의혹이 제기된 데 따른 것이다.

이사회는 이르면 이날 회의를 열어 황 CEO의 거취를 논의할 것으로 전해졌다.

관련 보도가 나온 뒤 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 급락했다. 황 CEO의 거취를 둘러싼 불확실성이 확대되면서 투자심리에도 부담으로 작용한 영향이다.

바이든 행정부에서 주중 대사를 지낸 니컬러스 번스는 11일 CNBC 인터뷰에서 "의회가 첨단 반도체의 대중국 판매 전면 금지를 밀어붙일 것이라는 데는 의문의 여지가 없다"고 말했다. 그는 "그 기술이 인민해방군의 손에 들어가 미국 군과 경쟁하는 것을 원치 않기 때문"이라며 "이렇게 해야 할 국가안보상의 이유가 있다"고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(좌)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) [사진=로이터 뉴스핌] 도널드 트럼프 미국 대통령(좌)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com