SG, 인천 취약계층에 김장김치 400kg 나눔

AI 핵심 요약beta
- SG 임직원 9명은 11일 인천 김장대축제에 처음 참여했다
- SG는 김장김치 50박스, 400kg을 직접 담갔다
- 김장김치 2052박스는 지역 취약계층에 전달될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 기업·기관 19곳 동참…김치 2052박스 마련
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 아스콘 전문기업 SG가 인천 지역 취약계층의 겨울나기를 돕기 위한 김장 나눔 행사에 참여했다.
12일 SG에 따르면 회사 임직원 9명은 지난 11일 인천아시아드주경기장 남측광장에서 열린 '제3회 서로나눔 김장대축제'에 처음 참여해 김장김치 50박스(400kg)를 담갔다.
서해구청이 주최하고 서해구자원봉사센터와 서해구복지재단이 주관한 이번 행사에는 기업과 기관, 지역 16개 동 단체, 주민 등 약 1000명이 참여했다.
기업 사회공헌 부문에서는 SG를 포함한 19개 기업·기관이 총 8000만원의 후원금을 모아 김장김치 2052박스를 마련했다. 이는 지난해 1870박스보다 약 10% 증가한 규모다.
참여 기업·기관 가운데 17곳은 현장에 부스를 마련해 직접 김치를 담갔으며, 나머지 2곳은 후원금을 전달하는 방식으로 동참했다. 행사에서 마련된 김장김치는 서해구 16개 동 행정복지센터와 사회복지기관을 통해 지역 취약계층에 전달될 예정이다.
SG 관계자는 "회사가 자리 잡은 지역의 이웃에게 겨울 먹거리를 직접 담가 전할 수 있어 참여했다"며 "지역에서 사업하는 기업으로서 할 수 있는 일을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com