전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.12 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

네이버, 2조원대 AI 팩토리 첫 계약…AI 에이전트·물류로 사업 확장

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 네이버가 12일 브룩필드와 약 2조원 규모 AI 컴퓨팅 공급계약을 체결했다.
  • 네이버는 내년 상반기 AI 팩토리 상용 서비스를 시작하고 매출을 반영한다.
  • 네이버는 연내 실행형 AI 에이전트를 출시하고 물류 자회사 설립을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내년 상반기부터 AI 팩토리 매출 순차 발생
네이버 생태계와 연결한 AI 에이전트 연내 공개

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 인공지능(AI) 인프라 사업에서 약 2조원 규모의 첫 공급 계약을 체결하며 신규 성장동력 확보에 속도를 내고 있다.

차세대 그래픽처리장치(GPU)를 활용한 AI 컴퓨팅 서비스 공급을 본격화하는 동시에 연내 이용자의 요청을 실제 행동으로 옮기는 실행형 AI 에이전트 앱을 출시하고 물류 전문 자회사를 설립하며 플랫폼 경쟁력 확대에도 나선다.

네이버 사옥 전경 [사진=네이버]

◆ 2조원대 AI 팩토리 계약...향후 5년 간 순차적으로 매출 발생

네이버는 12일 열린 2026년 3분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 브룩필드와 추진 중인 AI 팩토리 사업의 첫 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 미국의 AI 추론 기업에 차세대 GPU를 포함한 약 2조원 규모의 컴퓨팅 서비스를 공급하는 계약이다. 공급 규모는 전력 기준 약 20MW이며 계약 기간은 GPU 종류에 따라 4~5년이다.

이번 계약에 따른 매출은 4~5년에 걸쳐 순차적으로 발생한다. 전체 매출 규모로 보면 2조원 수준이다. 네이버는 2027년 초기 물량에 대한 고객 확보를 완료했으며 내년 상반기 상용 서비스 개시와 함께 AI 팩토리 매출이 순차적으로 반영될 것이라고 밝혔다.

AI 팩토리의 수익성은 초기에는 낮게 시작돼 본격 가동 시점부터 개선될 것으로 전망했다. 장비 입고 후 실제 서비스 개시까지 두 달가량의 공백이 발생해 마진율이 낮을 수 있지만 본격적인 가동이 이뤄지는 2028년부터는 두 자릿수를 크게 웃도는 마진율을 예상했다. 네이버는 2027년부터 관련 원가와 제반 비용을 제외한 영업이익이 발생할 것으로 전망했다.

AI 팩토리 고객 확보도 이어간다. 1단계로 확보한 공급 물량 가운데 이번 계약을 제외한 약 180MW에 대해 현재 10곳 이상의 기업과 계약을 논의하고 있다. 이미 계약을 체결한 고객 외에도 북미를 비롯한 비(非)아시아 지역의 글로벌 AI 기업들과 협상을 진행 중이다.

최수연 네이버 대표는 "내년 상반기 상용 서비스 개시와 함께 AI 팩토리 매출이 순차적으로 발생할 것"이라며 "20메가와트 공급분의 수익은 4~5년에 걸쳐 발생할 것이며 모든 원가와 비용을 빼고도 영업이익 규모가 점차 커질 것"이라고 밝혔다.

◆ 연내 개인형 AI 에이전트 출시...예약·구매까지 연결

네이버는 실제 행동을 수행하는 개인형 AI 에이전트 서비스도 연내 선보인다. 기존 검색과 생성형 AI가 정보 탐색과 답변에 초점을 맞췄다면 새 에이전트는 이용자가 필요한 정보를 찾는 것을 넘어 예약과 구매 등 실제 작업까지 수행하는 서비스로 발전시키겠다는 것이다.

네이버 에이전트의 차별화 요소는 검색·쇼핑·플레이스·지도·예약·네이버페이 등 기존 서비스 생태계와의 연결이다. 자체 API를 활용해 이용자의 의도를 파악하고 네이버 서비스에서 필요한 작업을 빠르고 효율적으로 수행하도록 설계한다. 외부 서비스 역시 격리된 브라우저 환경에서 이용자의 요청에 따라 처리할 수 있도록 준비 중이다. 향후 외부 사업자와의 공식 API 연동과 제휴도 확대할 계획이다.

결제나 예약 확정 등 주요 작업은 이용자가 직접 결정하도록 하고 이메일 발송과 일정 등록 등도 실행 전 확인 절차를 거치도록 해 보안과 신뢰를 확보한다는 방침이다. 향후 일본과 미국, 유럽 등 네이버 생태계가 갖춰진 지역으로 확장 가능성도 제시됐다.

최수연 네이버 대표[사진=네이버]

◆ 물류 전문 자회사 설립...2030년까지 1조원 투자

커머스 사업에서는 물류 전문 자회사를 설립해 배송 경쟁력을 강화한다. 네이버는 2030년까지 물류 인프라에 약 1조원을 투자한다.

임차 물류센터를 중심으로 배송 인프라를 단계적으로 확충하되 센터 운영과 배송은 기존 파트너들과 협력하고 네이버는 시스템과 데이터, 인프라 설계를 주도한다.

네이버는 쇼핑 검색과 주문 데이터를 활용해 수요를 예측하고 재고를 이용자 가까이에 배치함으로써 배송 효율을 높인다는 구상이다. 2030년까지 필요한 투자 금액 1조원은 적절한 조달 방식과 수익 구조를 마련해 현금흐름과 손익에 미치는 영향은 제한적으로 관리한다는 계획이다.

최 대표는 "더 빠르고 효율적인 배송 구현으로 이용자에게는 더 늦게 주문해도 더 빨리 받는 경험을, 판매자에게는 물량이 늘어날수록 더 나은 조건을 이용할 수 있는 물류 환경을 제공하겠다"라며 "배송 경쟁력이 거래를 늘리고 늘어난 물량이 다시 효율을 높이는 선순환을 통해 판매자, 이용자, 파트너와 함께 성장하는 커머스 생태계를 만들겠다"고 강조했다. 

origin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
사진
고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동