네이버, 2조원대 AI 팩토리 첫 계약…AI 에이전트·물류로 사업 확장

내년 상반기부터 AI 팩토리 매출 순차 발생

네이버 생태계와 연결한 AI 에이전트 연내 공개



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 인공지능(AI) 인프라 사업에서 약 2조원 규모의 첫 공급 계약을 체결하며 신규 성장동력 확보에 속도를 내고 있다.

차세대 그래픽처리장치(GPU)를 활용한 AI 컴퓨팅 서비스 공급을 본격화하는 동시에 연내 이용자의 요청을 실제 행동으로 옮기는 실행형 AI 에이전트 앱을 출시하고 물류 전문 자회사를 설립하며 플랫폼 경쟁력 확대에도 나선다.

네이버 사옥 전경 [사진=네이버]

◆ 2조원대 AI 팩토리 계약...향후 5년 간 순차적으로 매출 발생

네이버는 12일 열린 2026년 3분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 브룩필드와 추진 중인 AI 팩토리 사업의 첫 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 미국의 AI 추론 기업에 차세대 GPU를 포함한 약 2조원 규모의 컴퓨팅 서비스를 공급하는 계약이다. 공급 규모는 전력 기준 약 20MW이며 계약 기간은 GPU 종류에 따라 4~5년이다.

이번 계약에 따른 매출은 4~5년에 걸쳐 순차적으로 발생한다. 전체 매출 규모로 보면 2조원 수준이다. 네이버는 2027년 초기 물량에 대한 고객 확보를 완료했으며 내년 상반기 상용 서비스 개시와 함께 AI 팩토리 매출이 순차적으로 반영될 것이라고 밝혔다.

AI 팩토리의 수익성은 초기에는 낮게 시작돼 본격 가동 시점부터 개선될 것으로 전망했다. 장비 입고 후 실제 서비스 개시까지 두 달가량의 공백이 발생해 마진율이 낮을 수 있지만 본격적인 가동이 이뤄지는 2028년부터는 두 자릿수를 크게 웃도는 마진율을 예상했다. 네이버는 2027년부터 관련 원가와 제반 비용을 제외한 영업이익이 발생할 것으로 전망했다.

AI 팩토리 고객 확보도 이어간다. 1단계로 확보한 공급 물량 가운데 이번 계약을 제외한 약 180MW에 대해 현재 10곳 이상의 기업과 계약을 논의하고 있다. 이미 계약을 체결한 고객 외에도 북미를 비롯한 비(非)아시아 지역의 글로벌 AI 기업들과 협상을 진행 중이다.

최수연 네이버 대표는 "내년 상반기 상용 서비스 개시와 함께 AI 팩토리 매출이 순차적으로 발생할 것"이라며 "20메가와트 공급분의 수익은 4~5년에 걸쳐 발생할 것이며 모든 원가와 비용을 빼고도 영업이익 규모가 점차 커질 것"이라고 밝혔다.

◆ 연내 개인형 AI 에이전트 출시...예약·구매까지 연결

네이버는 실제 행동을 수행하는 개인형 AI 에이전트 서비스도 연내 선보인다. 기존 검색과 생성형 AI가 정보 탐색과 답변에 초점을 맞췄다면 새 에이전트는 이용자가 필요한 정보를 찾는 것을 넘어 예약과 구매 등 실제 작업까지 수행하는 서비스로 발전시키겠다는 것이다.

네이버 에이전트의 차별화 요소는 검색·쇼핑·플레이스·지도·예약·네이버페이 등 기존 서비스 생태계와의 연결이다. 자체 API를 활용해 이용자의 의도를 파악하고 네이버 서비스에서 필요한 작업을 빠르고 효율적으로 수행하도록 설계한다. 외부 서비스 역시 격리된 브라우저 환경에서 이용자의 요청에 따라 처리할 수 있도록 준비 중이다. 향후 외부 사업자와의 공식 API 연동과 제휴도 확대할 계획이다.

결제나 예약 확정 등 주요 작업은 이용자가 직접 결정하도록 하고 이메일 발송과 일정 등록 등도 실행 전 확인 절차를 거치도록 해 보안과 신뢰를 확보한다는 방침이다. 향후 일본과 미국, 유럽 등 네이버 생태계가 갖춰진 지역으로 확장 가능성도 제시됐다.

최수연 네이버 대표[사진=네이버]

◆ 물류 전문 자회사 설립...2030년까지 1조원 투자

커머스 사업에서는 물류 전문 자회사를 설립해 배송 경쟁력을 강화한다. 네이버는 2030년까지 물류 인프라에 약 1조원을 투자한다.

임차 물류센터를 중심으로 배송 인프라를 단계적으로 확충하되 센터 운영과 배송은 기존 파트너들과 협력하고 네이버는 시스템과 데이터, 인프라 설계를 주도한다.

네이버는 쇼핑 검색과 주문 데이터를 활용해 수요를 예측하고 재고를 이용자 가까이에 배치함으로써 배송 효율을 높인다는 구상이다. 2030년까지 필요한 투자 금액 1조원은 적절한 조달 방식과 수익 구조를 마련해 현금흐름과 손익에 미치는 영향은 제한적으로 관리한다는 계획이다.

최 대표는 "더 빠르고 효율적인 배송 구현으로 이용자에게는 더 늦게 주문해도 더 빨리 받는 경험을, 판매자에게는 물량이 늘어날수록 더 나은 조건을 이용할 수 있는 물류 환경을 제공하겠다"라며 "배송 경쟁력이 거래를 늘리고 늘어난 물량이 다시 효율을 높이는 선순환을 통해 판매자, 이용자, 파트너와 함께 성장하는 커머스 생태계를 만들겠다"고 강조했다.

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