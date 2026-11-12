피아이이, 올 3분기 누적 매출 244억원·전년比 89%↑

AI 핵심 요약beta
- 피아이이는 12일 3분기 누적 매출 244억원을 기록했다
- 3분기 누적 영업손실은 43억원으로 적자 폭이 줄었다
- ESS 배터리 장비 공급 확대와 사업 다각화를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사업 포트폴리오 전환에 수익성 개선…4분기 흑자 전환 목표
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 소프트웨어 기반 제조 지능화 솔루션 전문기업 피아이이는 올해 3분기 누적 별도 기준 매출액이 244억2000만원으로 전년 동기 대비 89.8% 증가했다고 12일 밝혔다.
3분기 매출액은 97억3000만원으로 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다. 같은 기간 누적 영업손실은 43억3000만원으로 지난해 같은 기간 기록한 122억8000만원보다 79억5000만원 줄어들며 적자 폭이 축소됐다.
회사는 전기차 시장의 일시적인 수요 둔화에 대응해 에너지저장장치(ESS) 중심으로 사업 포트폴리오를 전환한 것이 실적 개선에 영향을 미쳤다고 설명했다.
특히 북미와 글로벌 주요 고객사를 대상으로 ESS 배터리 검사 장비 공급을 확대하고 있다. 피아이이는 올해 4월과 10월 각각 93억원대와 95억원대의 ESS 관련 공급계약을 체결했으며, 추가 수주도 추진 중이다.
피아이이는 ESS 인프라 투자 확대에 대응해 관련 장비 공급을 늘리는 한편, 미세 패턴 검사 기술을 기반으로 고성능 인쇄회로기판(PCB) 제조 분야에서도 사업을 확대할 계획이다. 아울러 AI 반도체 패키징용 차세대 유리기판과 자동차 검사 분야로도 사업 영역을 넓히고 있다.
피아이이 관계자는 "ESS 중심으로의 선제적 사업 포트폴리오 전환 전략이 올해 가시적인 성과로 이어지며 전년 대비 수익성을 크게 개선할 수 있었다"며 "현재 협의 마무리 단계인 수주 건들을 고려할 때 4분기에는 흑자 전환도 충분히 목표할 수 있는 상황"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com