한국투자증권, 연배당·절세 혜택 갖춘 글로벌 인프라 펀드 판매

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 12일 글로벌 리츠·인프라 분산투자 펀드를 판매한다고 밝혔다
- 펀드는 글로벌 상장 리츠 60%, 인프라 주식 40%에 투자하며 16일부터 청약한다
- 데이터센터·통신타워 등에 투자하고 요건 충족 시 저율 분리과세와 연 1회 배당을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세법상 요건 충족 시 배당소득 9.9% 분리과세 적용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 글로벌 상장 리츠(REITs)와 인프라 주식에 분산투자하는 '한국리얼에셋 코헨앤스티어스 글로벌인프라연배당펀드'를 판매한다고 12일 밝혔다.
이 펀드는 자산의 60%를 글로벌 상장 리츠에, 40%를 글로벌 인프라 주식에 배분해 투자하는 상품이다. 최초 청약은 오는 16일부터 18일까지 3영업일간 진행되며, 19일 펀드 설정 이후에는 상시 매수가 가능하다.
상장 리츠 투자에서는 오피스와 리테일, 호텔 등 전통적인 부동산 분야를 제외하고 데이터센터와 통신타워, 시니어하우징, 물류센터 등 인프라 성격의 부동산 자산에 집중한다.
펀드의 위탁운용은 글로벌 실물자산 전문 운용사인 코헨앤스티어스(Cohen & Steers)가 맡는다. 코헨앤스티어스는 1986년 설립 이후 상장 리츠와 인프라 주식 운용에 주력해 온 회사다.
운용 과정에서는 전문 운용팀이 기업의 기초체력을 분석해 투자 종목을 선정하고, 별도 자산배분팀이 거시경제 상황과 시장 전망을 고려해 리츠와 인프라 주식 간 투자 비중을 조정한다.
세제 혜택과 배당도 주요 특징이다. 이 펀드는 '공모부동산집합투자기구 과세특례' 대상 상품으로, 관련 세법상 요건을 충족하면 납입 한도와 적용 기간 내 발생한 배당소득에 대해 9.0%(지방소득세 포함 9.9%)의 저율 분리과세 혜택을 받을 수 있다. 연 1회 배당도 지급할 계획이다.
김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "인공지능(AI) 전력 수요 증가와 글로벌 공급망 재편, 탈탄소화 등 메가 트렌드 속에서 희소성 높은 글로벌 실물자산 투자 기회를 개인 투자자에게도 제공한다는 점에서 의미가 크다"며 "인플레이션과 금리 불확실성이 지속되는 상황에서 필수 인프라 자산에 대한 투자를 통해 헤지 효과도 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com