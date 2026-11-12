전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.12 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 일반

속보

더보기

등기부등본 열람·발급 수수료, 오는 23일부터 400원 일괄 인상

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 대법원은 23일부터 등기 관련 수수료를 일괄 400원 인상한다.
  • 등기부등본 방문 발급은 1600원, 인터넷 발급은 1400원으로 오른다.
  • 법인인감증명서 수수료도 인상되며 20장 초과 추가금은 유지된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

법인인감증명서 및 인터넷·무인 발급 수수료 모두 인상
대법 "물가상승률·인건비 상승분 일부 반영해 현실화"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 20년 넘게 1000원으로 동결됐던 부동산 등기사항증명서(등기부등본) 열람·발급 수수료가 오는 23일부터 일괄 400원 오른다.

12일 대법원에 따르면 오는 23일부터 등기사항증명서 발급과 등기기록 열람, 법인인감증명서 발급 수수료가 각각 400원 인상된다. 등기사항증명서 방문 발급 수수료는 기존 1200원에서 1600원으로, 인터넷·무인 발급 수수료는 1000원에서 1400원으로 오른다. 인터넷 열람 수수료도 700원에서 1100원으로 인상된다.

대법원 전경. [사진=뉴스핌 DB]

법인인감증명서 발급 수수료 역시 방문 발급은 1200원에서 1600원으로, 무인 발급은 1000원에서 1400원으로 조정된다. 인터넷 예약 발급은 1100원에서 1500원으로, 전자인감증명서 발급은 1000원에서 1400원으로 각각 오른다. 다만 방문 발급·열람 시 20장을 초과하면 장당 추가되는 50원의 수수료는 현행대로 유지된다.

최근 부동산 경기 침체로 거래량이 감소하면서 수수료 수입은 줄어든 반면, 물가와 인건비 상승으로 운영비는 지속적으로 증가했다. 이에 따라 2022년부터 등기특별회계의 재정 적자가 이어지고 있다.

대법원은 그동안 등기신청수수료 인상과 공공자금관리기금으로부터의 자금 예수, 자체 세출 구조조정 등을 추진했지만 재정 악화를 해소하기에는 한계가 있었다고 밝혔다.

관련해 "이번 인상은 안정적인 등기서비스 제공과 보안 투자에 필요한 재원을 마련하기 위해, 그동안의 물가상승률과 인건비 상승분을 일부 반영하여 수수료를 현실화하려는 것"이라고 밝혔다.

대법원은 "이번 수수료 인상을 통하여 앞으로도 등기제도의 안정적 운영과 이용자 편익을 위한 등기서비스 개선 노력을 지속하겠다"고 했다.

100wins@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
엔비디아 이사회, 젠슨황 후임CEO 물색 중 [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 엔비디아(NVDA) 이사회가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 후임을 물색하기 위해 외부 업체와 협력하고 있다고 현지시간 11일 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했다. 엔비디아 이사회는 또 정식 후임자를 찾는 동안 임시 CEO를 선임하는 방안도 검토하고 있다. 사안에 정통한 복수의 관계자에 따르면 엔비디아 이사회는 수요일(11일) 젠슨 황의 거취를 논의하기 위해 회의를 진행했다. 이사회의 이러한 움직임은 황 CEO의 추가 외도설이 터져나온 것과 맞물린다. 중국을 위해 스파이 활동을 했다는 의혹을 받는 앨리스 황 메가스피드 전 고위임원과 황 CEO의 불륜 사실이 회사를 흔들어 놓은 가운데 이날(11일) 뉴욕타임스를 통해서는 황 CEO가 사내 직속 부하 임원과도 불륜 관계였다는 추가 폭로가 나왔다. 뉴욕타임스(NYT)는 황 CEO가 사내 헬스케어 부문 부사장, 킴벌리 파월(48)과 부적절한 관계를 맺어왔다고 전했다. 파월 역시 기혼녀다. 신문은 지난 3월 두 사람이 캘리포니아주 산호세에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 기간 중 인근 호텔에서 애정 행각을 벌이는 모습이 포착됐다는 관계자의 말을 전했다. 젠슨 황의 퇴임 가능성이 커지면서 시간 외 거래에서 엔비디아 주가는 8% 급락했다. 젠슨 황과 깊은 관계를 유지하며 반도체 중국 밀반출 수사를 받았던 슈퍼마이크로 주가도 5% 넘게 하락했다. 한편 미국 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에서 젠슨 황 CEO가 오는 12월 1일 전에 엔비디아 CEO 직에서 물러날 확률은 70% 넘게 치솟았다. 젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-11-12 09:07
사진
삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동