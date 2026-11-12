동해해경청, 국내 야바 제조 총책 첫 검거…해상 공급망 추적

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제조·유통 조직 16명 검거·8명 구속…14억원 상당 범행 확인

지난해 옥계항선 코카인 1.7t 적발…이번엔 제조 원료 반입 경로 수사

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청이 국내에서 마약류인 야바(YABA)를 직접 제조한 혐의를 받는 태국인 총책과 유통 조직원 등 16명을 검거하고 이 가운데 8명을 구속했다.

해외 완제품 유통뿐 아니라 국내 제조 정황까지 확인한 해경은 제조 원료의 반입 경로와 국내외 공급망으로 수사를 확대하고 있다.

마약류 압수물.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.11.12 onemoregive@newspim.com

동해해경청은 2025년 8월부터 올해 10월까지 약 1년 2개월간 수사해 필로폰 약 300g, 야바 약 2만6000정, 야바 제조 원료 약 680g 등 총 14억원 상당의 마약류 제조·유통 혐의를 확인했다고 12일 밝혔다. 국내에서 야바를 직접 제조한 사범을 검거한 것은 이번이 처음이라는 게 해경의 설명이다.

이번 수사는 외국인 근로자 등을 대상으로 활동하는 국내 마약류 유통 조직에 대한 첩보에서 시작됐다. 마약수사대는 추적·잠복수사를 통해 제조·유통·투약 관련 증거를 확보하고 가담자들을 검거했다.

수사 과정에서는 야바 타정기와 제조 원료, 야바, 필로폰 등을 압수했다. 해경은 국내에서 제조한 야바와 해외에서 밀반입된 완제품이 함께 유통됐을 가능성을 들여다보고 있다.

검거된 태국인 유통 조직원들은 해외에서 해상화물 등을 통해 밀반입한 야바와 필로폰을 동해안 일대 해양 종사 외국인 근로자와 전국 각지의 태국인 노동자 등에게 판매·유통한 혐의를 받고 있다.

해경에 따르면 공급망은 태국 현지 마약상에서 국내 판매총책, 전국 운반책, 중간 판매책, 지역 소매책과 투약자로 이어지는 점조직 형태로 운영됐다. 국내 제조 총책은 야바를 유통하는 과정에서 검거됐으며 해경은 이 인물이 국내 판매총책 역할도 맡았을 가능성을 수사하고 있다.

거래에는 온라인 메신저와 비대면 전달 방식이 이용됐다. 판매자와 구매자가 메신저로 거래를 약속한 뒤 판매책이 지정 장소에 마약류를 두고 구매자가 찾아가는 이른바 '던지기' 방식이다.

국내 야바 제조 및 유통조직도.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.11.12 onemoregive@newspim.com

선박을 이용한 대규모 마약 운반은 지난해 강릉 옥계항 사건에서도 확인됐다. 동해해경청과 서울본부세관은 2025년 4월 2일 옥계항에 입항한 3만2000t급 화물선에서 코카인을 적발했다. 포장지를 제거한 코카인의 최종 확인 중량은 1690㎏으로, 약 1.7t에 달했다.

당시 수사에서는 해당 선박이 페루 인근 해상에서 마약 조직과 접선해 코카인을 옮겨 실은 사실이 드러났다. 이후 항해 중 코카인을 바다에 내려 다른 선박이 수거하도록 하는 방식으로 전달하려 했으나 기상 악화 등으로 실패한 것으로 조사됐다. 해경과 세관은 운반에 가담한 선원 8명을 특정하고 이 중 4명을 구속 송치한 바 있다.

해경은 압수한 휴대전화 전자정보와 관련 계좌를 분석해 원료 공급책과 국내 유통망을 추적하고 있다. 특히 제조 원료와 관련 물질이 해상 등을 통해 반입됐을 가능성에 주목하고 국내외 공급책 간 연계와 추가 유통 조직의 존재도 확인할 방침이다.

이종욱 동해해경청장 직무대리는 "국내 최초 야바 제조사범 검거를 계기로 국내 마약 제조 및 유통의 연결고리를 철저히 추적하겠다"며 "해상을 통한 마약류 밀반입부터 국내 제조·유통에 이르는 공급망을 근절하겠다"고 말했다.

이어 "마약범죄는 국민의 안전과 직결되는 중대한 범죄인 만큼 관련 혐의자에 대해서는 무관용 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠다"며 적극적인 제보를 당부했다.

onemoregive@newspim.com