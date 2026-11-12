[특징주] 메리츠금융지주, 3분기 실적 부진에 13%대 약세

AI 핵심 요약beta
- 메리츠금융지주는 12일 3분기 실적 부진으로 13.75% 하락했다
- 3분기 순이익은 4905억원으로 전년 동기보다 26.6% 감소했다
- 보험손익은 늘었지만 주식 평가손실로 투자손익이 줄었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
순이익 전년 대비 26.6% 줄어
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 메리츠금융지주가 올해 3분기 실적 부진에 10% 넘게 하락하고 있다. 메리츠화재의 보험손익 개선에도 증시 변동성 확대에 따른 주식 평가손실 등으로 투자손익이 줄면서 전체 순이익이 감소한 영향이다.
12일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 58분 기준 메리츠금융지주는 전 거래일보다 1만7800원(13.75%) 하락한 11만1700원에 거래되고 있다.
메리츠금융지주는 올해 3분기 연결 기준 당기순이익이 4905억원으로 전년 동기 대비 26.6% 감소했다고 전날 밝혔다. 영업이익은 5199억원으로 39.7% 줄었다.
보험 부문은 성장세를 이어갔다. 3분기 보험손익은 2401억원으로 전년 동기 대비 66.6% 증가했다. 메리츠화재의 보험계약마진(CSM) 상각액이 늘고 일반·자동차보험 손익이 개선된 결과다.
반면 순이자손익은 3691억원으로 28.3%, 수수료손익은 1216억원으로 43.8% 감소했다. 증시 변동성 확대에 따른 주식 평가손실 등으로 투자손익이 줄어든 점이 실적에 부담을 줬다.
계열사별로는 메리츠화재가 3분기 누적 당기순이익 1조3528억원을 기록했다. 메리츠증권의 누적 순이익은 7205억원으로 전년 동기 대비 12.0% 증가했다.
rkgml925@newspim.com