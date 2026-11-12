제1회 대한민국 조경박람회 및 제16회 대한민국 조경대상 시상식 13일 개최

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'경계를 넘어, 회복 탄력적 미래로' 슬로건, 45개 전시 부스 마련

16회 조경대상…대통령·국무총리상 등 14개 조경작품 시상

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 조경의 오늘과 미래를 한눈에 볼 수 있는 제1회 대한민국 조경박람회와 우수 조경인들을 표창하는 제16회 대한민국 조경대상 시상식이 열린다.

12일 국토교통부에 따르면 국토부와 경기 과천시가 공동 주최하는 '대한민국 조경박람회'가 오는 13일부터 14일까지 이틀간 과천시에서 개최된다.

제1회 대한민국 조경박람회는 '경계를 넘어, 회복 탄력적 미래로'를 슬로건으로 국토부와 과천시가 공동 주최하고 (재)환경조경발전재단이 주관한다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 4시까지며 관람료는 없다.

행사 포스터 [자료=국토부]

과천시 시민광장 야외 전시장(약 4000㎡)에 45개 안팎의 전시 부스가 조성돼 관람객은 국내 조경의 사례와 기술을 한자리에서 만날 수 있다. 민간분야와 공공분야로 나눠 우수 조경 사례와 기술을 소개하며 지방정부 연합부스와 과천시 특별관·관내 기업관에서는 지역의 조경 사업과 관내 기업을 소개한다.

새싹기업·일반기업, 협·단체 홍보관에서는 조경 분야의 새로운 기술과 제품을 선뵈며 '대한민국 조경대상 수상작 전시·휴게존' 에서는 수상작을 관람하며 쉬어갈 수 있다.

행사 첫날인 13일 오후 2시 과천시민회관 소극장에서 개막식이 열린다. 이번 개막식은 조경이 도시환경을 개선하는 데 그치지 않고 국민의 일상과 도시의 회복력을 뒷받침하는 공공적 자산이라는 점을 공유하고 조경의 미래 비전을 함께 모색하는 자리로 마련된다.

개막식에 이어 오후 2시 30분부터 같은 장소에서 '제16회 대한민국 조경대상' 시상식이 열린다. 심사위원장의 심사평에 이어 대통령상, 국무총리상, 국토교통부장관상, 기후에너지환경부장관상, 농림축산식품부장관상, 산림청장상, 국가유산청장상, 과천시장상 등 총 14개 우수 조경작품을 시상한다. 시상 후에는 대통령상과 국무총리상 수상 작품 발표(PT)를 통해 올해의 우수 조경 사례를 현장에서 공유한다.

이밖에 시민과 가족 단위 관람객이 조경을 가까이에서 즐길 수 있는 목공 체험·꽃바구니 만들기 등 체험 프로그램도 운영된다. 페이스 페인팅, 룰렛 이벤트, 인생네컷, 아로마 향수 만들기 등 가족대상 놀이·참여형 체험도 함께 운영된다.

홍지선 국토부 장관은 "이번 박람회는 조경이 도시의 회복력을 높이고 국민의 일상을 풍요롭게 하는 공공의 자산임을 국민과 함께 확인하는 자리"라며 "조경산업의 경쟁력을 높이고 국민이 일상에서 조경의 가치를 체감할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.

신계용 과천시장은 "제1회 대한민국 조경박람회를 과천에서 개최하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "시민과 방문객 모두가 조경의 가치를 가까이에서 느끼는 즐거운 시간이 되기를 바란다"고 전했다.

donglee@newspim.com