李대통령 "약속 4개월 만에 현실로…투자 결실, 지역 주민도 함께 누려야"

아산·세종 3개 첨단사업 착공…"온양, HBM 패키징 핵심 거점"

"인허가 3분의 1로 단축"…중앙·지방 '원팀' 인프라 책임 약속

"청년이 떠나지 않는 충청"…'모두의 성장'·국가균형발전 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 12일 '충청 메가프로젝트' 착공을 두고 "약속을 현실로 바꾸는 현장에 서 있다"며 "메가프로젝트가 지역과 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 '진정한 국가균형발전'으로 완성될 수 있도록 모든 정책 역량을 집중하겠다"고 공언했다.

이 대통령은 이날 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 직접 참석해 축사에서 이같이 말했다. 이번 착공은 3대 메가프로젝트 가운데 전국에서 처음으로 첫 삽을 뜬 사업이다.

이 대통령은 "무엇보다 중요한 것은 이러한 거대한 투자의 결실을 지역 주민도 함께 누릴 수 있어야 한다"고 다시 한 번 강조했다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산에서 열린 '충청 메가프로젝트' 착공식에서 축사하고 있다. [사진=KTV]

◆"온양캠퍼스, '첨단 HBM 패키징 핵심 거점'으로 도약"

이 대통령은 "지난 7월 기업과 정부는 바로 이곳 충청에서 초격차 산업강국을 향한 담대한 투자계획을 국민께 약속했다"며 "그로부터 불과 4개월 만에 우리는 그 약속을 현실로 바꾸는 현장에 서 있다"고 했다.

이 대통령은 "아산의 '반도체 첨단 패키징 팹'과 '첨단 디스플레이 생산라인', 세종의 '인공지능(AI) 서버용 고성능 기판 제조시설' 등 충청권 메가프로젝트 투자사업의 본격적인 착공을 온 국민과 함께 진심으로 축하한다"고 말했다.

그러면서 과감한 투자를 결정하고 신속한 집행력을 보여준 이재용 삼성전자 회장과 삼성그룹 임직원, 충청 시·도민에게 감사를 표했다.

이 대통령은 착공 현장의 의미도 짚었다. 이 대통령은 "우리가 서 있는 이곳 아산 온양캠퍼스에는 6조 원 규모의 첨단 패키징 팹(제조 공장)이 신설되고 추가로 총 40조 원 규모의 첨단 장비 투자가 순차적으로 이어진다"며 "앞으로 '첨단 고대역폭메모리(HBM) 패키징 핵심 거점'으로 도약하게 된다"고 설명했다.

이 대통령은 "청주의 메모리와 첨단 패키징 팹, 당진의 AI 데이터센터, 오송의 바이오 의약품 생산시설 또한 착공 준비가 차질 없이 진행되고 있다"며 "그야말로 충청권 곳곳에서 대한민국의 미래를 견인할 메가프로젝트가 본격적으로 펼쳐지고 있다"고 의미를 부여했다.

이재명(왼쪽 다섯번째) 대통령이 12일 충남 아산에서 열린 '충청 메가프로젝트' 착공식에서 이재용(여섯번째) 삼성전자 회장, 김정관(네번째) 산업통상부 장관과 착공 기념 시삽을 하고 있다. [사진=KTV]

◆"지방정부, 인허가 시간 3분의 1로 단축"…중앙·지방 '원팀' 약속

이 대통령은 4개월 만의 착공을 이끈 원동력으로 지방정부의 역할을 꼽았다. 이 대통령은 "충청남도와 아산시는 인허가 소요 시간을 평소 대비 3분의 1 수준으로 대폭 단축해 기업이 착공을 앞당길 수 있는 길을 열어줬다"고 높이 평가했다.

이 대통령은 "이는 지방정부가 능동적으로, 또 적극적으로 나설 때 현장의 변화가 얼마나 빨라질 수 있는지를 명백히 보여주는 모범적 사례"라고 짚었다. 이 대통령은 현장을 발로 뛰며 기업의 어려움을 해결한 지방정부 공무원들에게 참석자들의 격려 박수를 요청하기도 했다.

이 대통령은 "충청권뿐 아니라 호남권과 영남권의 모든 투자계획도 차질 없이 추진될 수 있도록 각종 인허가와 전력·용수 등 핵심 인프라 구축을 중앙과 지방정부가 원팀이 돼 끝까지 확실하게 책임지겠다"고 약속했다.

◆"청년이 떠나지 않고 충청서 미래 설계해야"…'모두의 성장' 강조

이 대통령은 투자 성과의 지역환원도 거듭 강조했다. 이 대통령은 "지역의 중소기업과 소상공인에게는 새로운 성장의 기회가 열려야 한다"며 "이곳에서 나고 자란 청년들이 좋은 일자리를 찾아 먼 곳으로 떠나지 않고도 이곳 충청에서 일하고 보금자리를 꾸리며 미래를 설계할 수 있도록 만들어야 한다"고 했다.

이 대통령은 "정부는 메가프로젝트가 기업들의 생산시설을 지방으로 확장하는 데 그치지 않고 지역과 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 '모두의 성장' '진정한 국가균형발전'으로 완성될 수 있도록 모든 정책 역량을 집중하겠다"고 거듭 강조했다.

이 대통령은 "오늘 우리가 함께 뜬 첫 삽이 충청의 눈부신 도약을 넘어 누구도 넘볼 수 없는 '대체불가 대한민국'을 세우는 굳건한 디딤돌이 될 것으로 확신한다"고 했다.

이 대통령은 착공식에 이어 같은 현장에서 메가프로젝트 4차 민관합동 점검회의를 주재한다.

the13ook@newspim.com