ISC, 350억원 투입 송도 신공장 착공

AI 핵심 요약beta
- 아이에스시는 12일 인천 송도에 약 350억원 규모 신공장을 착공했다
- 신공장에는 AI 반도체 테스트 연구시설과 테스트 소켓 제조시설이 들어선다
- 아이에스시는 2027년 완공 후 2028년부터 공장을 본격 가동할 계획이다
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제조AI 기반 스마트 생산체계 도입
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 테스트 솔루션 기업 아이에스시(ISC)가 약 350억원을 투자해 인천 송도에 국내 생산과 연구개발 시설을 집약한 신공장을 건립한다. 인공지능(AI)·고성능 컴퓨팅(HPC)·데이터센터용 고사양 반도체 테스트 수요에 대응하고 차세대 테스트 소켓 개발 및 제조 역량을 강화하기 위한 투자다.
아이에스시는 12일 인천 송도 지식정보산업단지에서 송도팹 신공장 착공식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 김정렬 아이에스시 대표이사와 김종철 인천경제자유구역청장 등 약 100명이 참석했다.
송도팹에는 차세대 AI 반도체 테스트 기술을 개발하는 연구시설과 테스트 소켓을 생산하는 제조시설이 들어선다. 회사는 2027년 내 공사를 완료하고 2028년부터 본격 가동할 계획이다.
아이에스시는 송도팹에 국내 생산과 연구개발 기능을 모아 제품 개발부터 생산까지 연계 체계를 강화할 방침이다. 연구개발 과정에서 확보한 기술을 제조 현장에 적용하고, 생산 과정에서 확인된 개선 사항을 제품 개발에 반영해 고객사 요구에 대한 대응 속도를 높인다는 구상이다.
제조AI 기반 스마트 생산체계도 도입한다. 생산 데이터 분석과 공정 최적화를 통해 품질 안정성과 생산 효율을 높이고, 고사양 테스트 소켓의 제조 경쟁력을 강화할 계획이다.
아이에스시 관계자는 "송도팹은 차세대 반도체 테스트 기술 개발과 첨단 제조를 연결하는 핵심 거점이 될 것"이라며 "연구개발과 생산의 연계를 강화해 고객이 요구하는 고사양 제품을 적기에 공급하고, 중장기 성장 기반을 확보하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com