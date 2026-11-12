동해문화관광재단 신임 대표이사에 김종현씨 선임

AI 핵심 요약beta
- 동해문화관광재단은 12일 김종현 씨를 신임 대표이사로 선정했다
- 김 신임 대표이사는 방송사와 문화콘텐츠 기관에서 전문성을 쌓았다
- 김 대표이사는 12월 1일 취임하며 임기는 2년이다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해문화관광재단은 김종현(59) 씨를 신임 대표이사로 최종 선정했다고 12일 밝혔다.
재단은 지난 9월 대표이사 공개모집을 위해 임원추천위원회를 구성하고 선임 절차를 진행해 왔다.
응시자를 대상으로 1차 서류심사, 2차 직무수행계획 발표 및 면접심사를 거쳤으며 직무수행 능력과 적합성 등을 종합적으로 평가해 고득점자 2명을 이사장에게 추천했다. 이후 이사장은 최우수 평가를 받은 김 씨를 최종 후보로 선정했다.
신임 대표이사로 선임된 김종현 씨는 방송사 PD와 문화콘텐츠 기관에서의 경력을 통해 관련 분야의 전문성과 조직 관리 경험을 갖춘 전문가다.
재단은 김 신임 대표이사가 그동안 쌓아온 경력과 경험을 바탕으로 재단 운영의 전문성을 더욱 강화하고 동해시의 지역 문화관광 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.
김 신임 대표이사는 (재)강원정보문화산업진흥원 춘천ICT 센터장, (재)강원정보문화산업진흥원 경영기획 본부장, (재)한국여성수련원 비상임이사 등을 역임했다. 오는 12월 1일 공식 취임할 예정이며 임기는 2년이다.
한편 재단은 이번 공개모집을 통해 신임 대표이사 외에도 비상임이사 8명과 감사 1명을 함께 선임 완료했다.
onemoregive@newspim.com