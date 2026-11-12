넥슨, '카트라이더 러쉬플러스' 시즌 42 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 12일 카트라이더 러쉬플러스 시즌 42를 업데이트했다.
- 신규 카트 6종과 캐릭터 5종, 플라잉 펫과 펫 2종을 추가했다.
- 내년 1월 6일까지 판타지 가든 운영과 기념 이벤트를 진행한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 12일 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'의 시즌 42를 업데이트했다.
이번 시즌에는 신규 하이라이트 카트 '백기사 아니스'와 '흑기사 크로코'를 포함해 카트 6종이 추가됐다. 스피드 카트 1종, 아이템 카트 3종도 함께 선보인다. 캐릭터 5종과 플라잉 펫, 펫 2종도 신규 추가됐다.
내년 1월 6일까지 신규 미니 러쉬팜 콘텐츠 '판타지 가든'을 운영한다. 일괄 재배 및 수확 기능을 지원하며 판타지 콘셉트의 신규 작물을 재배해 모은 '판타지 코인'으로 최대 60레벨까지 성장할 수 있다. 레벨에 따라 건전지 최대 430개, 시크릿 키 15개 등 이벤트 보상을 받을 수 있다.
시즌 업데이트 기념 이벤트도 진행한다. 11월 23일까지 접속과 랭킹전 참여 등 미션을 완료하면 K코인과 시즌 코인, 영구 아이템 '빵빵 스키드' 등을 획득할 수 있다. 시즌 코인은 1월 6일까지 교환소에서 다양한 코스튬과 영구 아이템으로 교환 가능하다.
11월 20일부터는 접속과 랭킹전, 주간 접속, 대전 퀘스트 등을 통해 시즌 테마 아이템을 얻을 수 있는 이벤트가 진행된다. 11월 27일부터 12월 21일까지는 일일 접속, 매일 5555m 주행, 랭킹전 승리 등을 통해 시즌 코인과 영구 코스튬 등으로 교환 가능한 이벤트 조각을 지급한다.
이 외에 11월 19일부터 23일까지 수능 기념 특별 지급 이벤트로 누적 접속일에 따라 부스터 문장과 시즌 상자 열쇠를 지급한다. 11월 27일부터 4주간 연말 출석 챌린지 참여 시 건전지 최대 80개와 어드밴처 코인 200개를 선물한다.
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