현대제철, 불·지진에 강한 H형강 국내 첫 KS 인증

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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대제철이 내화성과 내진성을 동시에 갖춘 건축구조용 H형강의 KS 인증을 국내 최초로 획득했다.

현대제철은 인천공장에서 생산하는 내화·내진 H형강 'SHN355FR'이 건축구조용 열간 압연 형강 국가표준인 'KS D 3866' 인증을 취득했다고 12일 밝혔다. 이로써 현대제철 인천공장은 개정된 KS D 3866 규격에 따라 내화·내진 H형강 KS 인증을 획득한 국내 최초 사업장이 됐다.

SHN355FR은 항복강도 355MPa급 제품이다. 지진 발생 시 요구되는 변형 능력과 내진 성능을 갖추고, 화재로 강재 온도가 600℃까지 올라가도 상온 항복강도의 67% 이상을 유지하는 것이 특징이다.

이번 인증은 국가기술표준원이 2024년 7월 개정·고시한 규격에 따른 것이다. 개정 규격에는 기존 내진용 형강(SHN)에 더해 항복강도 355~460MPa급 내화·내진 형강(SHN-FR)이 국가표준으로 반영됐다.

항복강도란 강재가 외부 힘을 받을 때 원래 형태를 유지할 수 있는 최대 응력으로, 이를 초과하면 영구 변형이 발생한다.

현대제철이 내화성과 내진성을 동시에 갖춘 건축구조용 H형강의 KS 인증을 국내 최초로 획득했다. [사진=현대제철] 2026.11.12

현대제철은 이번 인증으로 제품 성능뿐 아니라 제조·품질관리 체계도 인정받았다고 설명했다. 건축물 적용 시 화재·지진 대응력을 높이고, 내화피복재 사용량 절감과 시공 공정 간소화를 통해 공사 기간 단축에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

현대제철은 2005년 건축구조용 열간압연 H형강 SHN을 국내 최초로 개발한 이후 내진용 초고강도 철근과 SHN460 등 고성능 건축용 강재를 선보였다. 2017년에는 내진 강재 브랜드 'H CORE'를 출시했다.

회사는 앞으로 내화·내진 강재의 강도 수준과 두께 범위를 단계적으로 확대하고, 성능과 경제성을 함께 확보하는 제조 기술 개발에 주력할 계획이다.

현대제철 관계자는 "오랜 기간 축적한 내화·내진 강재 기술력과 제조 역량을 공식적으로 인정받은 성과"라며 "지속적인 연구개발과 품질 고도화로 보다 안전한 건축 환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.

peoplekim@newspim.com