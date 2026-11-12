HLB제약, 550억 투자 향남공장 첫 삽…연 7억정 채울 물량 관건

2029년부터 남양주 공장 기능 순차 이전

외주 품목 자체 생산으로 원가 절감 추진

[화성=뉴스핌] 김신영 기자 = HLB제약이 550억원을 들여 경기 화성시 향남에 연간 7억정 규모의 의약품 공장을 짓는다. 기존 남양주공장의 3배에 이르는 생산능력을 확보해 외부에 맡겨온 의약품을 직접 생산하고 수탁사업을 확대한다는 구상이다.

2029년부터 남양주공장의 제조 기능을 단계적으로 옮길 예정인 가운데, 가동 초기 자체 생산 전환율과 신규 수주 확보 여부가 투자 성과를 좌우할 것으로 보인다.

박재형 HLB제약 대표가 12일 열린 향남공장 기공식에서 환영사를 하고 있다. [사진=HLB제약]

◆ 유증으로 신공장 자금 조달, 생산능력 3배 확대

HLB제약은 12일 오전 경기 화성시 향남읍에서 신공장 기공식을 열었다. 행사에는 진양곤 HLB그룹 의장과 박재형 HLB제약 대표를 비롯한 그룹 경영진, 박영민 국가신약개발사업단장 등이 참석했다.

박 대표는 기공식에서 "향남 신공장은 지속적인 매출 성장에 대응하고 중장기 생산 기반을 확보하기 위한 핵심 투자"라며 "외부에 위탁해온 의약품의 자체 생산 비중을 높여 비용을 줄이고, 신규 제품과 수탁생산 물량을 소화할 여력을 확보하겠다"고 밝혔다.

HLB제약은 지난 9월 주주배정 유상증자로 조달한 608억원 가운데 약 90%인 550억원을 경기 화성 향남 신공장에 투입한다. 향남 신공장은 지하 1층~지상 3층, 연면적 약 1만1931㎡ 규모로 조성된다. 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)에 맞춘 공장동과 부대시설을 갖추고 자동화 생산설비를 도입할 예정이다.

회사는 2027년 말 건축물 사용승인을 목표로 공사를 진행하며, 이후 GMP 적합판정 등 관련 절차를 거쳐 2029년부터 남양주공장의 제조 기능을 단계적으로 이전할 예정이다. 신공장의 연간 생산능력 목표는 7억정이다. 남양주공장의 연간 생산능력인 2억5000만정보다 3배 가까이 늘어난다.

신공장 건설로 HLB제약이 기대하는 효과는 제조원가 절감이다. 외부 업체에 생산을 맡긴 자사 의약품을 향남에서 직접 만들면 위탁생산비를 줄일 수 있다는 판단이다. 위탁생산 물량의 원가는 자사생산 대비 1.5배 높은 수준이다.

현재 HLB제약의 매출 50%는 남양주공장 생산 제품에서 발생하고 있다. 위탁 생산을 맡긴 나머지 품목을 자체 생산으로 전환해 원가 경쟁력을 높이겠다는 의도다. 회사는 자체 생산 전환이 의약품 약가 인하에 따른 수익성 부담을 줄이는 데에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

박 대표는 "신공장에서 자체 제품 생산을 늘리면 수익성이 20~30% 더 개선될 것으로 본다"며 "공장을 짓는 동안 신제품도 개발하고 있어 실제 개선 폭은 가동 시점까지 신제품 허가를 얼마나 받느냐에 달려 있다"고 말했다.

◆ 외주비 줄이고 수탁 매출 늘린다…신규 물량 확보 과제

자체 생산 전환 효과를 높이려면 절감한 위탁비가 신공장 운영비를 얼마나 상쇄하느냐가 중요하다. 이에 HLB제약은 향남공장에 자사 제품을 옮겨 생산하는 동시에 의약품 수탁생산(CMO)도 확대하겠다는 계획이다. 다른 제약사로부터 생산을 수주해 공장 가동률을 높이면서 별도의 매출을 올리겠다는 전략이다. 박 대표가 이날 비용 절감과 함께 수탁생산 여력 확보를 강조한 배경이기도 하다.

수탁사업을 추진하려면 고객사와 생산 품목을 확보하는 과정이 필요하다. 회사가 신공장 가동 전까지 어떤 품목을 유치하고 생산 일정을 확정하느냐가 수탁사업의 성장 가능성을 가늠할 기준이 될 것으로 보인다.

중장기적으로 HLB그룹 차원의 생산 물량을 확보하는 것도 신공장 가동률을 좌우할 변수다. HLB제약은 지난해 1분기 기업설명회에서 글로벌 공급을 염두에 두고 향남 신공장에 리보세라닙 전용 생산라인을 구축하겠다는 구상을 제시했다.

다만 공급 가능 여부는 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법의 미국 허가에 달려 있다. 미국 식품의약국(FDA)은 리보세라닙 병용요법을 간세포암 1차 치료제로 심사 중이며, 심사 목표일은 내년 4월 9일이다.

한편, HLB제약은 신공장 건립을 발판으로 2036년 매출 1조원과 국내 10대 제약사 진입을 목표로 제시했다. 매출 1조원은 지난해 매출(2056억원)의 약 5배다.

회사가 내건 성장 전략의 첫 단계는 2027~2028년 제약사업 수익성 개선이다. 2029~2031년에는 개량신약 개발과 종합병원 영업을 본격화하고 항암제 제네릭과 신규 도입 제품을 늘릴 계획이다. 이후 항암·비뇨기·희귀질환 분야의 제품군을 넓히고, 대형 제품 도입과 전략적 인수합병(M&A)을 통해 사업 규모를 키운다는 구상이다. 2032~2035년 계획에 개량신약 2개 이상 출시와 매출 500억원 달성도 제시했다.

박 대표는 "안정적인 생산 기반을 바탕으로 고부가가치 의약품 생산을 확대하고, 2036년 매출 1조원 달성과 국내 10대 제약사 도약을 위한 성장 기반을 다져 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com