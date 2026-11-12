디올 CEO 학위식에 재계 한자리…현정은·정의선·신동빈 부자·이부진 참석

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정의선, 부인 정지선 씨와 동행…신동빈과 나란히 앉아 환담

신동빈 부자, 아르노와 6개월 만에 재회…이부진 사장도 디올 가방 매고 참석

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 델핀 아르노 디올 회장 겸 최고경영자(CEO)의 명예박사 학위 수여식에 국내 주요 그룹 총수와 경영진이 한자리에 모였다. 명품 사업으로 인연을 맺은 유통업계 인사들과 대학과 교류해온 기업인들이 참석해 학위 수여를 축하했다.

이화여대는 12일 오전 교내 음악관 김영의홀에서 아르노 CEO에게 명예 경영학박사 학위를 수여했다. 이날 수여식에는 현정은 현대그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 부인 정지선 씨, 신동빈 롯데그룹 회장과 장남 신유열 롯데지주 미래성장실장, 이부진 호텔신라 사장 등이 자리했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장과 부인 정지선씨가 12일 오전 서울 서대문구 이화여자대학교 음악관 김영의홀에서 열리는 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)의 명예박사 수여식에 참석하고 있다. 2026.11.12 khwphoto@newspim.com

행사장 입구에는 레드카펫이 깔렸고 참석자들의 발길이 이어졌다. 오전 9시 30분 아르노 회장을 시작으로 9시 45분 신유열 실장, 9시 56분 신동빈 회장이 차례로 입장했다. 정의선 회장은 부인 정지선씨와 함께 오전 10시 행사장에 도착했다.

이부진(오른쪽) 호텔신라 사장이 차에서 내려 인사하고 있다. [사진=남라다 기자]

이부진 사장은 오전 10시 4분 차량에서 내려 서둘러 행사장 안으로 향했다. 허리선을 강조한 회색 재킷에 검은색 부츠컷 팬츠를 맞춰 입고 검은색 디올 가방을 들었다.

행사장 첫 번째 줄에는 이 사장부터 정지선씨, 정 회장, 신 회장, 신유열 부사장 순으로 앉았다. 수여식이 시작되기 전 신 회장과 정 회장이 나란히 자리해 잠시 환담을 나누는 모습도 목격됐다. 두 회장은 아르노 회장과도 인사를 나눴다.

신 회장 부자는 지난 5월에 이어 약 6개월 만에 아르노 회장과 재회했다. 당시 아르노 회장은 부친 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장과 한국을 찾았다. 신 회장과 신 실장은 롯데백화점 잠실점에서 이들을 직접 맞아 매장을 함께 둘러봤다.

앞서 2023년 3월에도 신 회장은 잠실 에비뉴엘에서 베르나르 아르노 회장을 만나 협업을 논의했다. 당시에도 신 실장이 동행했다. 백화점과 명품 브랜드 간 사업 협력을 바탕으로 이어온 교류가 이번에는 학위 수여를 축하하는 자리로 연결됐다.

이 사장 역시 LVMH 측과 오랜 교류를 이어왔다. 호텔신라는 1991년 루이비통의 국내 첫 매장이 문을 연 곳으로, LVMH의 한국 사업 초기부터 인연을 맺었다.

현정은 회장은 이화여대 동문이다. 2017년부터 2025년까지 학교법인 이화학당 이사를 지내며 모교와의 관계를 이어왔다.

아르노 회장은 2023년 디올 최초의 여성 회장 겸 CEO에 취임했다. 이화여대는 글로벌 패션산업에서 보여준 경영 역량과 리더십, 차세대 여성 인재 육성에 기여한 점 등을 학위 수여 배경으로 꼽았다.

디올과 이화여대는 2022년 차세대 여성 리더 양성을 위한 협약을 맺었다. 이후 재학생 대상 멘토링과 교육 프로그램을 운영하며 여성 인재의 성장을 지원하고 있다.

nrd@newspim.com