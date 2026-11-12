9월까지 국세수입 385조…법인세만 52조 급증

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정부, 월간 재정동향 11월호 공개

1~9월 누계 총수입 605.4조

관리재정수지 적자 32조…전년比 70조 개선

중앙정부 채무, 지난해 말 대비 101조 증가

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 반도체 등 기업 실적 개선에 힘입어 올해 9월까지 국세수입이 지난해보다 95조원 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 나라살림 적자도 1년 만에 70조원 이상 줄었지만, 중앙정부 채무는 지난해 말보다 100조원 넘게 늘었다.

기획예산처가 12일 공개한 '월간 재정동향 11월호'에 따르면 올해 1~9월 누계 총수입은 605조4000억원이다. 지난해 같은 기간보다 124조6000억원 증가했다. 총지출은 40조7000억원 늘어난 584조9000억원이다.

[제공=기획예산처]

정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 9월 말 기준 32조원 적자를 기록했다. 지난해 같은 기간 102조4000억원 적자에서 70조5000억원 개선됐다. 통합재정수지는 지난해 63조5000억원 적자에서 올해 20조4000억원 흑자를 기록했다.

재정건전성이 개선된 가장 큰 이유는 세수 여건이 좋아졌기 때문이다. 올해 9월까지 걷힌 국세는 385조원으로 전년 동기대비 95조4000억원 증가했다. 특히 법인세 수입은 127조8000억원으로 지난해보다 51조9000억원 증가했다. 기업 실적 개선에 따른 세수 증가가 전체 재정수지 개선을 이끈 것으로 풀이된다.

소득세 수입은 15조7000억원 늘어난 110조8000억원이다. 성과상여금 증가에 따른 근로소득세 확대, 부동산 거래 증가에 따른 양도소득세 증가 등이 영향을 미쳤다.

증권거래세는 거래대금 증가와 세율 환원 등의 영향으로 지난해보다 7조5000억원 늘어난 9조9000억원을 기록했다. 코스피 거래대금 증가 등의 영향을 받은 농어촌특별세도 10조3000억원 증가했다.

세외수입은 전년 대비 9조3000억원 늘어난 34조원, 기금수입은 19조9000억원 증가한 186조4000억원으로 집계됐다. 총수입의 예산 대비 진도율은 86.4%로 지난해 같은 기간보다 11.6%포인트(p) 상승했다.

한편 9월까지 총지출은 584조9000억원으로 올해 추경 기준 총지출 753조1000억원의 77.7%가 집행됐다. 지난해와 비슷한 수준이다. 총지출 가운데 예산 집행액은 412조1000억원, 기금 집행액은 172조6000억원이었다.

9월 말 기준 중앙정부 채무는 전월보다 2조7000억원 감소한 1369조4000억원이었다. 국고채와 외국환평형기금채권 등의 잔액이 감소한 영향이다. 다만 지난해 말(1268조1000억원)과 비교하면 101조3000억원 증가한 수준이다.

wideopen@newspim.com