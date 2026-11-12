"젠슨 황의 비전 대체 어렵다"…월가, 엔비디아·AI 산업 파장 경고

번스타인 목표가 400→200달러 하향…베어드·모간스탠리도 눈높이 낮춰

"키맨 리스크 현실화"…후계 구도·기업 지배구조 넘어 AI 생태계 영향 우려

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 잇단 사생활 의혹으로 엔비디아의 리더십 공백 가능성이 부각되자 월가가 긴장하고 있다. 전문가들은 황 CEO 개인의 스캔들을 넘어 엔비디아의 기업 지배구조와 후계 구도, 인공지능(AI) 산업 전반에 미칠 파장을 우려중으로, 황 CEO가 사실상 회사의 전략과 의사결정을 이끌어온 만큼 그의 비전을 대체할 후임자를 찾기 쉽지 않다고 입을 모았다.

블룸버그통신는 11일(현지시간) 황 CEO가 자신에게 직접 보고하는 엔비디아 임원과 관계를 맺었다는 뉴욕타임스(NYT) 보도에 이어, 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임을 준비하고 있다는 월스트리트저널(WSJ) 보도가 나오면서 월가의 엔비디아 평가가 흔들리고 있다고 전했다.

월가 투자은행들의 투자 의견도 잇따라 낮아졌다.

번스타인은 엔비디아 투자의견을 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률 수준'으로 하향 조정하고 목표주가를 400달러에서 200달러로 낮췄다. 베어드도 투자의견을 '중립'으로 내렸으며, 모간스탠리는 엔비디아를 최선호 종목에서 제외했다.

번스타인의 스테이시 라스곤 등 애널리스트들은 보고서에서 "주가 하락을 매수 기회로 보는 논리에 공감할 수 있지만, 아직 드러날 수 있는 문제의 깊이를 충분히 파악하지 못했을 가능성이 있다"며 "당분간 관망하는 편을 택하겠다"고 밝혔다.

월가에서는 이번 사태가 단순한 개인 스캔들을 넘어 엔비디아의 기업 지배구조와 핵심 인물 리스크로 번지고 있다는 분석이 나온다.

카로바르 캐피털의 하리스 쿠르시드 최고투자책임자(CIO)는 "이번 사태는 일회성 개인 스캔들이라기보다 황 CEO 개인과 기업 지배구조, 핵심 인물 리스크를 둘러싼 더 광범위한 문제로 번지고 있다"고 진단했다. 이어 "중국 관련 사안이 상황을 훨씬 심각하게 만들고, 다른 관계에 관한 추가 보도도 부담을 더하고 있다"며 "시장은 단순히 스캔들 자체를 넘어 더 많은 요소를 반영해 주가를 재평가하고 있다"고 말했다.

밀러 태박의 맷 말리 수석 시장전략가는 추가 의혹이 이사회의 결단을 압박할 것으로 전망했다. 그는 "이번에 추가로 터진 의혹은 이사회가 행동에 나서도록 만들 가능성이 크다"며 "황 CEO가 이번 주를 무사히 넘긴다면 운이 좋은 셈일 것"이라고 말했다. 특히 엔비디아가 AI 산업에 막대한 자금을 공급하는 기업이라는 점을 들어 "이번 사태로 엔비디아가 지출을 줄이게 될지 우려된다"고 덧붙였다.

황 CEO의 퇴진 가능성이 거론되는 가운데 그의 전략적 역할을 대체하기는 어렵다는 평가도 나왔다.

잭스 인베스트먼트 매니지먼트의 브라이언 멀버리 수석 시장전략가는 황 CEO가 CEO직에서 물러나더라도 이사회 구성원이나 전략 자문역으로 남는 방안을 제시했다. 그는 "황 CEO의 전략적 비전은 향후 혁신과 연구개발(R&D), 사업 실행에 매우 중요하다"며 "CEO직을 떠나더라도 전략적 비전을 제시하는 역할을 맡을 수 있다"고 말했다.

모틀리풀의 데이비드 마이어 선임 투자 애널리스트는 이사회가 신속하게 조사에 나서고 주주들에게 상황을 설명해야 한다고 촉구했다. 그는 "황 CEO는 엔비디아의 핵심 인물이며, 회사는 그가 주요 의사결정권자가 되도록 구조화돼 있다"며 "그가 해임될 위험이 커지고 있다면 이는 중대한 사안"이라고 강조했다.

◆ AI 생태계 파장은…경쟁사 반사이익론 vs 대체 불가론

경쟁 반도체 기업에는 오히려 기회가 될 수 있다는 분석도 제기됐다.

올스프링 글로벌의 게리 탄 포트폴리오 매니저는 엔비디아 사태가 AI 관련 투자 심리에 부담을 줄 수 있지만, 핵심 AI 칩의 신뢰할 만한 대체 공급처를 제공할 수 있는 반도체 기업에는 선별적인 투자 기회가 생길 수 있다고 봤다.

그는 엔비디아의 단기 수요 공백은 경쟁 AI 칩 제조사들이 흡수할 수 있으며, 메모리 공급 부족도 관련 기업들의 가격과 실적 가시성을 뒷받침할 것으로 전망했다.

삭소마켓츠의 차루 차나나 수석 투자전략가는 투자자들이 이제 엔비디아의 경영진 교체 가능성을 더 높은 확률로 반영해야 한다고 지적했다.

그는 "엔비디아 주가에 반영된 프리미엄의 일부는 AI 산업의 방향을 설정하는 황 CEO의 능력에 대한 신뢰에서 비롯된다"며 "그의 비전을 누가 이어갈지, 회사의 대중국 전략이 어떻게 될지에 대한 불확실성은 실적이 견조하더라도 밸류에이션에 부담을 줄 수 있다"고 말했다. 이어 "강력한 수요 신호만으로는 AI 인프라 구축의 중심에 있는 기업을 둘러싼 불확실성을 완전히 상쇄할 수 없다"고 덧붙였다.

한편 존스트레이딩의 마이클 오루크 수석 시장전략가는 황 CEO의 후임자가 회사를 둘러싼 각종 문제를 수습하는 데 상당한 시간을 쏟게 될 수 있다고 내다봤다.

그는 "황 CEO는 올해 매출이 70% 성장할 것으로 전망했다"며 "고객사를 상대로 한 벤더 파이낸싱과 공격적인 사업 방식 등을 고려하면 후임자는 향후 1년 동안 여러 문제를 수습하고 뒷정리를 해야 할 것"이라고 말했다.

엔비디아 주가는 이날 뉴욕 시간외 거래에서 한때 10% 급락해 시가총액 4조달러 붕괴 가능성이 제기됐고, 코어위브와 슈퍼마이크로컴퓨터, 인텔, 델테크놀로지스 등 AI 관련주도 3~5%대 동반 하락했다. 엔비디아는 오는 17일 분기 실적을 발표한다.

엔비디아를 넘어 AI 산업 전반에 미칠 파장을 경고하는 목소리도 나왔다.

인테그리티 애셋 매니지먼트의 조 길버트 포트폴리오 매니저는 이번 사태가 "엔비디아와 AI 생태계 전체에 명백히 부정적인 요인"이라고 평가했다.

그는 "황 CEO는 AI 산업의 얼굴일 뿐 아니라 AI 인프라의 설계자라고 해도 과언이 아니다"라며 "후임자는 자신의 역량을 입증해야 하지만, 황 CEO의 비전을 재현하기는 어렵거나 사실상 불가능할 것"이라고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2026년 10월 19일 독일 베를린에서 열린 '독일 투자 서밋(Invest in Germany Summit)'에서 제스처를 취하고 있다.[사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com