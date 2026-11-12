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"젠슨 황의 비전 대체 어렵다"…월가, 엔비디아·AI 산업 파장 경고

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AI 핵심 요약

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  • 11일 월가가 젠슨 황 CEO 사생활 의혹에 따른 엔비디아 리더십 공백을 우려했다
  • 번스타인 등 투자은행들이 엔비디아 투자의견과 목표주가를 잇따라 낮췄다
  • 황 CEO 후임자의 전략 대체가 어렵고 AI 산업 전반에도 파장이 예상된다고 알려졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

번스타인 목표가 400→200달러 하향…베어드·모간스탠리도 눈높이 낮춰
"키맨 리스크 현실화"…후계 구도·기업 지배구조 넘어 AI 생태계 영향 우려

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 잇단 사생활 의혹으로 엔비디아의 리더십 공백 가능성이 부각되자 월가가 긴장하고 있다. 전문가들은 황 CEO 개인의 스캔들을 넘어 엔비디아의 기업 지배구조와 후계 구도, 인공지능(AI) 산업 전반에 미칠 파장을 우려중으로, 황 CEO가 사실상 회사의 전략과 의사결정을 이끌어온 만큼 그의 비전을 대체할 후임자를 찾기 쉽지 않다고 입을 모았다.

블룸버그통신는 11일(현지시간) 황 CEO가 자신에게 직접 보고하는 엔비디아 임원과 관계를 맺었다는 뉴욕타임스(NYT) 보도에 이어, 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임을 준비하고 있다는 월스트리트저널(WSJ) 보도가 나오면서 월가의 엔비디아 평가가 흔들리고 있다고 전했다.

월가 투자은행들의 투자 의견도 잇따라 낮아졌다.

번스타인은 엔비디아 투자의견을 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률 수준'으로 하향 조정하고 목표주가를 400달러에서 200달러로 낮췄다. 베어드도 투자의견을 '중립'으로 내렸으며, 모간스탠리는 엔비디아를 최선호 종목에서 제외했다.

번스타인의 스테이시 라스곤 등 애널리스트들은 보고서에서 "주가 하락을 매수 기회로 보는 논리에 공감할 수 있지만, 아직 드러날 수 있는 문제의 깊이를 충분히 파악하지 못했을 가능성이 있다"며 "당분간 관망하는 편을 택하겠다"고 밝혔다.

월가에서는 이번 사태가 단순한 개인 스캔들을 넘어 엔비디아의 기업 지배구조와 핵심 인물 리스크로 번지고 있다는 분석이 나온다.

카로바르 캐피털의 하리스 쿠르시드 최고투자책임자(CIO)는 "이번 사태는 일회성 개인 스캔들이라기보다 황 CEO 개인과 기업 지배구조, 핵심 인물 리스크를 둘러싼 더 광범위한 문제로 번지고 있다"고 진단했다. 이어 "중국 관련 사안이 상황을 훨씬 심각하게 만들고, 다른 관계에 관한 추가 보도도 부담을 더하고 있다"며 "시장은 단순히 스캔들 자체를 넘어 더 많은 요소를 반영해 주가를 재평가하고 있다"고 말했다.

밀러 태박의 맷 말리 수석 시장전략가는 추가 의혹이 이사회의 결단을 압박할 것으로 전망했다. 그는 "이번에 추가로 터진 의혹은 이사회가 행동에 나서도록 만들 가능성이 크다"며 "황 CEO가 이번 주를 무사히 넘긴다면 운이 좋은 셈일 것"이라고 말했다. 특히 엔비디아가 AI 산업에 막대한 자금을 공급하는 기업이라는 점을 들어 "이번 사태로 엔비디아가 지출을 줄이게 될지 우려된다"고 덧붙였다.

황 CEO의 퇴진 가능성이 거론되는 가운데 그의 전략적 역할을 대체하기는 어렵다는 평가도 나왔다.

잭스 인베스트먼트 매니지먼트의 브라이언 멀버리 수석 시장전략가는 황 CEO가 CEO직에서 물러나더라도 이사회 구성원이나 전략 자문역으로 남는 방안을 제시했다. 그는 "황 CEO의 전략적 비전은 향후 혁신과 연구개발(R&D), 사업 실행에 매우 중요하다"며 "CEO직을 떠나더라도 전략적 비전을 제시하는 역할을 맡을 수 있다"고 말했다.

모틀리풀의 데이비드 마이어 선임 투자 애널리스트는 이사회가 신속하게 조사에 나서고 주주들에게 상황을 설명해야 한다고 촉구했다. 그는 "황 CEO는 엔비디아의 핵심 인물이며, 회사는 그가 주요 의사결정권자가 되도록 구조화돼 있다"며 "그가 해임될 위험이 커지고 있다면 이는 중대한 사안"이라고 강조했다.

◆ AI 생태계 파장은…경쟁사 반사이익론 vs 대체 불가론

경쟁 반도체 기업에는 오히려 기회가 될 수 있다는 분석도 제기됐다.

올스프링 글로벌의 게리 탄 포트폴리오 매니저는 엔비디아 사태가 AI 관련 투자 심리에 부담을 줄 수 있지만, 핵심 AI 칩의 신뢰할 만한 대체 공급처를 제공할 수 있는 반도체 기업에는 선별적인 투자 기회가 생길 수 있다고 봤다.

그는 엔비디아의 단기 수요 공백은 경쟁 AI 칩 제조사들이 흡수할 수 있으며, 메모리 공급 부족도 관련 기업들의 가격과 실적 가시성을 뒷받침할 것으로 전망했다.

삭소마켓츠의 차루 차나나 수석 투자전략가는 투자자들이 이제 엔비디아의 경영진 교체 가능성을 더 높은 확률로 반영해야 한다고 지적했다.

그는 "엔비디아 주가에 반영된 프리미엄의 일부는 AI 산업의 방향을 설정하는 황 CEO의 능력에 대한 신뢰에서 비롯된다"며 "그의 비전을 누가 이어갈지, 회사의 대중국 전략이 어떻게 될지에 대한 불확실성은 실적이 견조하더라도 밸류에이션에 부담을 줄 수 있다"고 말했다. 이어 "강력한 수요 신호만으로는 AI 인프라 구축의 중심에 있는 기업을 둘러싼 불확실성을 완전히 상쇄할 수 없다"고 덧붙였다.

한편 존스트레이딩의 마이클 오루크 수석 시장전략가는 황 CEO의 후임자가 회사를 둘러싼 각종 문제를 수습하는 데 상당한 시간을 쏟게 될 수 있다고 내다봤다.

그는 "황 CEO는 올해 매출이 70% 성장할 것으로 전망했다"며 "고객사를 상대로 한 벤더 파이낸싱과 공격적인 사업 방식 등을 고려하면 후임자는 향후 1년 동안 여러 문제를 수습하고 뒷정리를 해야 할 것"이라고 말했다.

엔비디아 주가는 이날 뉴욕 시간외 거래에서 한때 10% 급락해 시가총액 4조달러 붕괴 가능성이 제기됐고, 코어위브와 슈퍼마이크로컴퓨터, 인텔, 델테크놀로지스 등 AI 관련주도 3~5%대 동반 하락했다. 엔비디아는 오는 17일 분기 실적을 발표한다.

엔비디아를 넘어 AI 산업 전반에 미칠 파장을 경고하는 목소리도 나왔다.

인테그리티 애셋 매니지먼트의 조 길버트 포트폴리오 매니저는 이번 사태가 "엔비디아와 AI 생태계 전체에 명백히 부정적인 요인"이라고 평가했다.

그는 "황 CEO는 AI 산업의 얼굴일 뿐 아니라 AI 인프라의 설계자라고 해도 과언이 아니다"라며 "후임자는 자신의 역량을 입증해야 하지만, 황 CEO의 비전을 재현하기는 어렵거나 사실상 불가능할 것"이라고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2026년 10월 19일 독일 베를린에서 열린 '독일 투자 서밋(Invest in Germany Summit)'에서 제스처를 취하고 있다.[사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
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고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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