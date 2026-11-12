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[종합] 李대통령 아세안·APEC 순방…靑 "북미 접촉 개연성 크지 않아"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 16일부터 19일까지 필리핀·중국을 방문해 아세안·APEC 정상회의에 참석했다.
  • 한미·한중 정상회담 일정은 확정되지 않았고 북미 접촉 가능성도 크지 않다고 알려졌다.
  • 청와대는 미중러 정상회담에서 한반도 문제가 논의될 가능성을 배제하지 않았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

靑, "양자회담, 꼭 필요한 만큼…美 중간선거 영향 다소 과도한 관심"
미중러 회담 "한반도 문제 논의 단정 못해…핵보유국 지위 인정 생각 안 해"
청해부대 "전쟁·전투 참여 안 해"…우크라이나와는 "협의에 집중"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 16일부터 19일까지 필리핀 마닐라와 중국 선전을 잇달아 찾아 아세안(동남아시아국가연합) 관련 정상회의와 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한다.

다만, 이 대통령이 APEC 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령이나 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 진행할지는 확정되지 않았다.

북미가 접촉할지도 매우 불투명하다. 청와대는 북미 접촉 가능성에 대해서 "개연성은 크지 않다"고 의견을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난해 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 제28차 아세안+3 정상회의에서 개회사를 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.10.28 photo@newspim.com

◆"아세안은 핵심 파트너"…마닐라서 4개 정상회의, 선전서 APEC

이 대통령은 16일 한-아세안 정상회의에서 지난해 제시한 '한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계(CSP) 비전'의 이행 성과를 공유하고, 이어 한-메콩 정상회의에서 핵심 광물과 초국가 범죄 대응 분야의 협력 심화 방안을 논의한다. 17일 오전에는 아세안+3(한·중·일) 정상회의에서 내년 30주년을 앞둔 미래 협력 방향을 제시하고, 오후에는 취임 후 처음으로 EAS에 참석해 온라인 스캠(사기) 등 역내 현안에 대한 입장을 밝힌다.

이 대통령은 이번 순방에서 취임 후 처음으로 동아시아정상회의(EAS)에도 참석한다. EAS는 2005년 출범한 아세안과 주요국 정상들 간 전략 협의체로, 아세안 11개국과 한국, 일본, 중국, 호주, 뉴질랜드, 인도, 미국, 러시아 19개국이 참가한다. 

이 대통령은 또 18일 선전에 도착해 APEC 최고경영자(CEO) 서밋 참석을 시작으로 공식 일정에 들어가고, 시진핑 중국 국가주석 내외가 주최하는 환영만찬에 참석한다. 19일 본회의에서는 중동발 에너지 공급망 충격 대응과 다자무역질서 회복 협력의 필요성을 촉구할 예정이다.

위성락 국가안보실장은 12일 청와대 춘추관에서 사전 브리핑을 열고 이같은 순방 일정과 기대 성과를 발표했다.

위 실장은 "이재명 정부 임기 첫해 APEC 정상회의 개최, 임기 후반부인 2029년 한-아세안 특별정상회의 개최로 역내 다자외교의 시작과 완성을 견인해 나가게 된다"고 이번 순방의 기대 성과를 말했다.

위 실장은 아울러 이 대통령이 지난해 제안한 한국 경찰과 아세아나폴(아세안 경찰협력기구)의 수사 공조가 한-아세안 최초의 경찰 협력사업으로 실현됐다며 "연간 우리 국민 900만 명이 찾는 아세안 지역에서 우리 국민을 보호하는 또 하나의 안전망이 구축되고 있다"고 강조했다.

그러면서 "작년 경주 APEC 정상회의에서 우리가 주도한 인공지능(AI) 협력과 인구구조 변화 대응 논의가 APEC 차원의 핵심 의제로 공고화되도록 하겠다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2026년 1월 5일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 정상회담에 앞서 악수하고 있다. [사진=청와대]

◆"양자회담은 꼭 필요한 만큼…美 중간선거 영향, 다소 과도한 관심"

이번 정상 외교에서 가장 주목을 받는 것은 한미 또는 한중 정상회담이 성사되는지, 또 미중러 3자 정상회담이 이뤄질지 등이다. 북미 접촉 가능성은 크지 않다는 게 청와대와 외교가의 판단이다.

청와대 고위관계자는 양자회담 일정에 대해 "여러 양자 합의를 준비하고 있지만, 아직 완결되지 않아 소개하기는 이르다"고 말을 아꼈다. 그는 "정상회의 일정이 길지 않고 시간 여유가 없어 많은 나라와 양자회담을 준비하지는 못하고 있다"며 "꼭 필요한 숫자만큼 하려고 시간을 조정하고 있다"고 설명했다. 이 대통령은 아세안 관련 정상회의와 APEC 정상회의에서 여러 차례 발언할 예정이다.

미국 중간선거 이후 한미 현안 전망에 대해서는 "중간선거 이후 상황도 준비하고 있다"며 "세간의 관심은 다소 과도하게 중간선거 영향으로 쏠린 것 같은 인상"이라고 짚었다. 이어 "현안 협의는 기본적으로 정부 대 정부 간에 하는 것이고, 정부 간의 진전이 더 중요한 요소"라며 "의회와 관련된 사항이 없지는 않지만, 지금 점치는 만큼 영향이 크지는 않다. 잘 대처할 수 있다고 생각한다"고 했다.

대미 투자에 대해서는 "큰 틀의 합의가 있었기 때문에 잘 이행해 나가면 될 것"이라고 했다. 핵추진잠수함(핵잠)·원자력협정 문제는 "아직 정상적인 논의 과정에 진입하지는 못했지만 조속히 해보려고 노력을 기울이고 있다"고 밝혔다.

전시작전통제권(전작권) 전환 협의에 대해서는 "장관급, 정책실장급과 외교 채널에서 많은 논의가 진행되고 있고, 조금씩이나마 진전하고 있다"고 설명했다. 그러면서 "중간선거 영향은 아직 특별히 가시화된 것이 없지만, 그 점까지 시야에 두고 협의하고 있다"고 말했다.

한중일 협력과 관련해서는 양자 양자회담이 아직 정해지지 않았다는 전제를 달았다. 관계자는 "중일 관계가 어렵더라도 한중일 협력의 기본 틀을 유지·발전시켜 나가야 한다는 입장"이라고 강조했다. 한일 관계에 대해서는 "지금 해결해야 할 당면한 큰 현안이 있지는 않다"며 파트너십 발전 노력과 셔틀 외교 준비를 이어가겠다고 했다.

이재명 대통령이 지난 2025년 10월 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 열고 있다. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스]

◆미중러 회담 "한반도 문제 논의 배제 못해"…"핵보유국 인정은 생각하지 않는 영역"

고위관계자는 APEC 계기 북미 접촉 가능성에 대해 "전혀 없다고 말하기도 조심스럽다"면서 "개연성은 크지 않아 보인다"고 분석했다. 아울러 북한이 APEC 등 다자 무대에 참여할 가능성도 적다고 봤다.

그는 순방 전후 시기의 접촉 가능성에 대해 "절대적인 기준에서 가능성이 크다고 말하는 것은 아니다"라며 "굳이 상대적으로 비교하자면 그 기간 중보다는 기간 바깥이 털끝이라도 좀 더 있지 않겠느냐는 정도의 생각"이라고 부연했다.

북미 정상회담과 관련해서는 "실제 가능성보다 기대나 관심이 큰 상황"이라며 "대비는 하고 있고 미국과 많은 소통도 하고 있다"고 밝혔다. 이어 "핵보유국 지위 인정은 우리가 생각하고 있지 않는 영역"이라고 못 박았다.

미중러 3자 정상회담 관측에는 "개연성을 배제할 수 없을 것 같아 주목하고 있다"며 "한반도 문제도 논의될 가능성이 없다고 단정할 수는 없다"고 했다. 그러면서 그는 각국이 핵 군축이나 우크라이나 문제 등 논의하고 싶어 하는 주제가 있는 것으로 관측된다며, 관련국과 필요한 소통을 하고 있다고 전했다.

러시아 측 참석자에 대해서는 "정확하게 알고 있는 것은 없다"며 "APEC 참석은 중국이 공식 발표할 것으로 알고 있다"고 했다. 다만 우리와 러시아 사이에도 필요한 외교적 소통은 있다고 덧붙였다.

청해부대 왕건함(DDH-978)이 고속단정(RIB) 3척과 함께 해상 기동을 하고 있다. [사진= 해군]

◆청해부대 "전쟁·전투 참여 안 해"…우크라이나와는 "협의에 집중"

고위관계자는 청해부대 파견 연장 동의안을 둘러싼 '우회 파병' 논란에 대해 "정부가 추진하는 입장은 명확하다"고 선을 그었다.

그는 한국 정부가 해야 할 일과 하지 않을 일을 구분해 설명했다.

우선 해야 할 일로는 ▲우리 국민과 선박 보호 ▲안전하고 자유로운 항행에 관한 국제 협력 참여 ▲에너지 안보 이익 수호 ▲유사시 필요한 최소한의 방어권·자위권 행사를 꼽았다. 하지 않을 일로는 ▲전쟁·전투 참여와 관여 ▲다른 지휘체계 편입을 들었다.

그는 "할 일과 하지 않을 일을 기준으로 움직여 나가면 공격 상황이나 위험 상황에 들어가는 일은 없을 것"이라며 "그러한 입장으로 국회에 설명도 하고 있다"고 강조했다. 이란을 비롯한 관련국과도 외교적 소통을 하고 있다는 게 이 관계자의 설명이다.

우크라이나와의 갈등에 대해서는 "다양한 외교적 소통이 진행 중이고, 파리에서도 유익한 대화가 있었다"며 진전을 기대했다. 주우크라이나 대사 복귀 시점에 대해서는 "진전에 따라 대사 등 필요한 조치를 고려하게 될 것"이라며 "지금은 협의에 집중하고 있다"고 말했다.

the13ook@newspim.com

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옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
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고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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