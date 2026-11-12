"네오오토, 자동차 정밀가공 역량 앞세워 로봇 부품 시장 확대" - 상상인증권

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자동차용 유성기어 정밀가공 역량 로봇 감속기 부품으로 확대

예산 4공장 연간 최대 생산능력 940억원

현대차 EREV용 디퍼렌셜·감속기 기어 어셈블리 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 상상인증권은 12일 자동차 변속기와 하이브리드·전기차 감속기용 정밀기어 부품을 생산하는 네오오토에 대해 자동차 부품에서 축적한 정밀가공과 양산 역량을 바탕으로 로봇용 감속기 부품까지 사업 영역을 확대하고 있다고 분석했다. 오토인더스트리와의 통합을 통한 생산공정 내재화도 원가 경쟁력과 신사업 투자 여력을 높일 요인으로 평가했다.

상상인증권은 "자동차 변속기와 감속기 부품에서 축적한 정밀가공 및 양산 역량을 바탕으로 로봇용 감속기 부품까지 사업 영역을 확대하고 있다"며 "오토인더스트리와의 통합을 통해 생산공정 내재화에 따른 원가 경쟁력 개선과 신사업 투자 여력 확대가 기대된다"고 밝혔다.

네오오토는 내연기관 차량용 변속기와 하이브리드·전기차 감속기에 사용되는 피니언기어, 대형기어, 디퍼렌셜 어셈블리 등을 생산한다. 지난 6월 준공한 예산 4공장은 설비가 완전히 가동될 경우 연간 최대 940억원의 생산능력을 갖추게 된다.

네오오토 로고. [사진=네오오토]

미래 모빌리티 부문에서는 현대차 EREV용 디퍼렌셜과 감속기 기어 어셈블리 등 신규 부품 수주를 확보했다. 상상인증권은 기존 자동차용 유성기어의 정밀가공과 양산 경험이 로봇용 감속기 부품 사업으로 연결될 수 있다고 봤다.

현대차그룹이 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산체계를 구축하고 '아틀라스'를 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 투입할 계획인 가운데, 로봇 고객사의 평가 통과와 실제 양산 수주 확보가 네오오토 로봇 사업의 핵심 확인 요인으로 제시됐다.

네오오토는 우주탐사 로버 구동부품 국산화 과제에도 참여하고 있다. 지난 10월 로버 액추에이터용 감속기 등 핵심 구동부품의 실물 제작과 조립에 착수했으며 연내 지구 환경 기준의 1단계 연구를 마무리할 계획이다. 자동차 중심의 정밀가공 기술을 로봇과 우주탐사 분야까지 확대하는 전략이다.

오토인더스트리와의 통합도 중장기 경쟁력 강화 요인으로 꼽혔다. 네오오토는 오는 12월 16일 임시주주총회를 거쳐 2027년 2월 1일 오토인더스트리를 100% 자회사로 편입할 예정이다.

통합이 완료되면 단조·선삭부터 정밀 치절가공과 완제품 조립까지 생산공정이 연결된다. 회사는 이를 통해 제조 효율성을 높이고 원가 구조를 개선할 수 있을 것으로 보고 있다.

양사의 2025년 실적을 단순 합산하면 매출은 6623억원, 영업이익은 323억원 규모다. 네오오토는 통합 구매와 생산을 통해 연간 50억원의 원가 절감을 추진하고 있으며 배당성향 20% 이상을 목표로 제시했다.

상상인증권은 "공정 내재화를 통한 원가 경쟁력 개선과 신사업 투자재원 확충이 향후 사업 확장을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com