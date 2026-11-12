기자에 '하이에나 떼' 발언 최민희, 명예훼손 혐의로 고발당해

AI 핵심 요약beta
- 이종배 전 서울시의원은 12일 최민희 의원을 명예훼손 혐의로 고발했다.
- 최민희 의원은 5일 기자들을 하이에나 떼들이라고 표현했다.
- 최 의원은 11일 부적절한 표현이었다며 기자들에게 사과했다.
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[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 국회를 취재하던 사진·영상 기자에게 '하이에나 떼들'이라고 표현한 최민희 더불어민주당 수석최고위원이 명예훼손 혐의로 고발당했다.
이종배 전 서울시의원은 12일 오전 국민신문고를 통해 서울경찰청에 최 최고위원을 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고발했다고 밝혔다.
최 최고위원은 지난 5일 지역구 당원 등 400여명이 참여한 카카오톡 단체 대화방에 국회에서 민주당 의원총회를 취재하던 사진·영상 기자들의 사진을 올리며 "하이에나 떼들", "어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다"고 적었다.
이 전 시의원은 기자들이 정상적인 취재 활동을 했으나 최 최고위원이 별다른 근거 없이 '이간 영상을 촬영하려 한다'는 허위사실을 유포했다고 주장했다.
이 전 시의원은 "정상적이고 정당한 취재 활동을 하던 기자들에게 '하이에나 떼들'이라고 표현한 것은 평소 언론에 대한 인식 수준을 보여주는 비열한 작태"라며 "이번 사건을 단순한 말실수로 넘어가서는 안 된다"고 비판했다.
한국사진기자협회와 한국영상기자협회는 전날 최 최고위원 발언을 규탄하는 성명서를 내고 재발 방지를 요구했다. 사진기자협회는 명예훼손과 모욕 혐의에 대한 법적 대응도 검토하겠다고 밝혔다.
논란이 커지자 최 최고위원은 전날 기자회견을 열고 "부적절한 표현으로 상처를 입은 기자들에게 사과드린다"며 "과한 표현이었고 적절하지 못했음을 인정한다"고 말했다.
lahbj11@newspim.com