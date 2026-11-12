목동CBS부지 주거복합건물 재탄생…가로수길, 건물 일체 태양광 빌딩 조성

목동 CBS사옥 부지 업무 35% 배정 주거복합 건물 조성

가로수길, 차양수·어닝 설치…건물 일체형 태양광 빌딩 들어서

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 양천구 목동 CBS 사옥부지가 업무 및 주거복합 건물로 다시 지어진다. 또 강남구 신사동 가로수길 일대에 건물일체형 태양광 빌딩이 들어선다.

12일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 '목동 CBS부지 특별계획구역 세부개발계획 결정변경안'과 '강남구 신사동 546-5번지 일대 가로수길 지구단위계획구역 내 기반시설 검토 심의안'이 각각 지난 11일 열린 서울시 도시건축공동위원회에서 수정가결 및 원안가결됐다.

먼저 34년간 방송사 건물로 사용됐던 목동 CBS사옥 부지에 업무와 주거가 복합된 건물이 들어선다. 목동CBS부지 개발계획 변경안은 건축물 주용도를 지식산업센터에서 업무·주거복합으로 전환하고 초고령사회 대응을 위해 시니어주택을 도입한다. 차량 10분 내 종합병원이 입지하는 등 장점을 살려 액티브 시니어 대상인 장기일반민간임대주택이 도입된다.

목동CBS 부지 개발사업 투시도 [자료=서울시]

아울러 목동중심지구 중심기능을 유지하기 위해 업무시설 규모를 전체 연면적의 35%이상으로 지정했다. 공공기여 시설인 '서울미디어콘텐츠 시설' 계획은 유지한다. 인지성 제고를 위해 지하1층에서 지상 3층으로 위치를 이동하고 CBS의 핵심 기능인 보도·시사 기능 일부는 남아 방송클러스터 정체성을 이어가며 공공기여 시설의 창업ㆍ운영 지원 역할을 강화한다.

이와 함께 오목광장 및 오목공원과의 연계를 고려한 공개공지 2개소를 조성하고 옥상정원을 마련해 도심 내 다양한 문화와 여가 활동을 담을 수 있는 열린 휴식공간을 구축한다. 또 가로수 추가 식재로 공개공지 내 그늘 쉼터를 설치해 그늘보행권을 강화하는 등 보행환경을 대폭 향상한다.

강남구 신사동에는 건물 일체형 태양광(BIPV)이 장착된 건물이 들어선다. 대상지는 서울지하철 3호선과 신분당선이 지나는 신사역에서 도보 약 10분 거리에 있는 가로수길 일대에 있다. 이번 심의에서는 소규모 건축물 한시적 용적률 완화 및 친환경 건축물 인증 인센티브 적용에 따라 도로·교통·하수 등 도시 기능을 유지하는 데 필요한 6개 기반시설이 충분한지 종합적으로 검토됐다.

건물 외장에는 건물 일체형 태양광을 적용할 계획이다. 태양광 설비를 건축물 외관과 일체화해 에너지 효율을 높이는 한편, 가로수길의 개성 있는 거리 분위기와 조화를 이루도록 디자인 심미성을 극대화할 방침이다. 건축계획에 따르면 지하 4층~지상 6층 규모의 근린생활시설이 들어선다. 소매점과 음식점 등 시민들이 일상적으로 이용할 수 있는 시설을 도입해 거리에서 머물고 즐길 수 있는 공간을 늘릴 계획이다.

또한 차량 진출입을 가로수길이 아닌 이면도로로 유도해 보행자와 차량의 동선을 분리하고 가로변에는 차양과 어닝을 설치해 햇볕을 피하며 걸을 수 있는 보행환경을 조성할 예정이다. 이를 통해 단순히 건물을 새로 짓는 데 그치지 않고 시민들이 더욱 편안하게 걷고 머무를 수 있는 거리로 만드는 데 중점을 뒀다.

김창규 서울시 도시공간본부장은 " 목동CBS부지 개발계획 변경으로 사업 추진 동력을 확보하는 동시에 목동 중심지구의 일자리 창출 등 업무중심 기능은 유지하고 저층부 근린생활시설 입지, 공개공지 확대 등을 통해 가로활성화에도 기여할 것으로 기대된다"며 "가로수길만의 독특한 감성과 트렌드가 더욱 살아나 발길 닿는 곳마다 활력이 넘치고 상권에도 따스한 온기가 돌기를 기대한다"고 말했다.

donglee@newspim.com