서울옥션, 경매 호조에 3분기 연속 흑자…실적 회복 본격화

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3분기 누적 매출 249억원으로 58% 증가

경매 낙찰총액 773억원…지난해 연간 실적 넘어

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 서울옥션은 올해 3분기 연결기준 누적 매출액 249억원, 영업이익 9억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 58% 증가했으며, 영업이익은 흑자전환했다.

서울옥션은 올해 1분기부터 3개 분기 연속 영업이익 흑자를 기록했다. 3분기 누적 매출액은 지난해 연간 매출액을 넘어섰다. 같은 기간 당기순손실은 10억원으로 전년 동기 대비 약 51억원 개선됐다.

3분기 매출액은 53억원을 기록했으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 2억원과 3억원으로 흑자전환했다.

서울옥션 로고. [사진=서울옥션]

실적 개선에는 미술품 경매 사업의 성장세가 영향을 미쳤다. 서울옥션의 3분기 온·오프라인 경매 낙찰총액은 131억원으로 전년 동기 대비 14% 증가했다. 이 가운데 온라인 경매 낙찰총액은 22억원으로 전년 동기 대비 2배 이상 늘었으며, 오프라인 경매는 109억원을 기록했다.

올해 9월까지 누적 경매 낙찰총액은 773억원으로 지난해 연간 낙찰총액 680억원을 넘어섰다. 지난 3월 열린 컨템포러리 아트세일에서는 일본 작가 나라 요시토모의 '낫싱 어바웃 잇'이 150억원에 낙찰되는 등 고가 작품 거래가 이어졌다.

서울옥션은 4분기에도 대규모 경매를 통해 실적 개선을 추진할 계획이다. 오는 24일까지 서울 강남센터에서 열리는 '2026 서울옥션 옥션쇼'에서는 총 1000여 점의 작품을 선보인다.

특히 오는 23일 진행되는 이브닝 세일에는 김환기, 데미안 허스트, 알렉스 카츠 등 국내외 주요 작가의 작품 34점이 출품된다. 출품작의 추정가 기준 총액은 약 190억원이다.

서울옥션 관계자는 "올해 고가 작품 중심의 경매 성과와 온라인 경매 확대에 힘입어 3개 분기 연속 영업이익 흑자를 달성하는 등 실적 개선세가 이어지고 있다"며 "11월 대규모 프리미엄 경매를 통해 추가적인 낙찰총액 확대가 기대되는 만큼, 4분기에도 성장세를 이어가며 연간 턴어라운드를 시현할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com