교보증권, ESG 평가 통합 A등급 첫 획득

AI 핵심 요약beta
- 교보증권은 12일 ESG 평가에서 처음으로 통합 A등급을 획득했다
- 환경·사회 부문은 A+로 상승했고 지배구조 부문은 기존 등급을 유지했다
- 기후공시와 정보보호·소비자보호 등 ESG 경영 성과가 긍정 평가됐다
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환경·사회 부문 A+등급…기후 대응·소비자 보호 강화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권은 한국ESG기준원(KCGS)이 실시한 2026년 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 처음으로 통합 A등급을 획득했다고 12일 밝혔다.
이번 평가에서 교보증권의 ESG 통합 등급은 기존 B+에서 A로 한 단계 상승했다. 환경(E)과 사회(S) 부문은 각각 기존 A등급에서 A+등급으로 높아졌으며, 지배구조(G) 부문은 기존 등급을 유지했다.
환경 부문에서는 기후변화 대응과 관련 공시체계 강화 노력이 긍정적인 평가를 받았다. 교보증권은 저탄소 전환과 이상기후에 따른 위험을 관리체계에 반영하고, 금융배출량 감축목표 이행 현황을 공개해 기후 관련 공시의 투명성을 높였다고 설명했다.
사회 부문에서는 지역사회 참여와 정보보호, 금융소비자 권익 보호, 인권경영 등 4대 핵심 영역을 중심으로 중장기 로드맵을 수립하고 관련 활동을 추진한 점이 평가에 반영됐다.
지배구조 부문에서는 경영 투명성을 높이기 위한 내부통제 체계 개선 노력을 이어가며 기존 등급을 유지했다.
한국ESG기준원은 매년 국내 상장기업의 환경·사회·지배구조 분야별 경영체계와 성과 등을 종합적으로 평가해 ESG 등급을 부여하고 있다.
교보증권 관계자는 "이번 통합 A등급 획득은 임직원 모두가 ESG 경영을 꾸준히 실천해 온 성과"라며 "앞으로도 기후변화 대응과 사회적 책임 이행을 강화하고 고객과 투자자 등 이해관계자의 신뢰를 높여 지속가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com