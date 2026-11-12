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hy, 올리브영 입점 없이 '아이오셀' 브랜드로 뷰티 플랫폼 본격화

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AI 핵심 요약

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  • hy는 2일 신규 화장품 브랜드 아이오셀을 출시하고 뷰티 사업 확대에 나섰다
  • 아이오셀은 자체 개발 균주 기반 원료를 적용한 제품 5종을 선보였다
  • 외부 유통망 대신 공식몰과 브랜딩 파트너를 통한 프리미엄 판매를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

브랜딩 파트너 중심 판매 전략
프리미엄 제품으로 피부 건강 강조

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = hy가 유산균 기술을 바탕으로 한 신규 화장품 브랜드 '아이오셀'을 앞세워 뷰티 사업 확대에 나섰다.

핵심 원료는 자체 개발 피부 건강 특허 균주 'HY7714'을 기반으로 만든 화장품 원료 '코어바이오덤'이다. hy는 균주 선별·배양·발효 기술을 적용해 이 원료를 개발했고, 출시 제품 5종 전체에 적용했다. 단순히 유산균 유래 성분을 첨가하는 데 그치지 않고, 균주부터 발효 원료, 완제품까지 자체 연구로 이어가는 구조라는 게 hy의 설명이다. 

hy가 화장품 브랜드 '아이오셀'로 뷰티 플랫폼을 본격화한다. [사진= hy]

HY7714는 hy가 인체 유래 유산균을 연구해 개발한 균주로, 2015년 식품의약품안전처로부터 피부 보습과 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있다는 기능성을 인정받은 개별 인정형 프로바이오틱스 원료다. 

특히 아이오셀 브랜드는 올리브영 등 외부 유통 채널에 입점하지 않고 공식 온라인 몰과 별도로 모집한 '브랜딩 파트너(BP)'를 중심으로 판매한다. 브랜딩 파트너는 기존 프레시 매니저와 구분되는 별도 판매 조직이다.

hy 관계자는 "아이오셀은 올리브영 등에 입점시키지 않고 자체 브랜딩 파트너와 온라인 몰을 통해 판매한다"며 "프리미엄 전략을 추구할 계획"이라고 밝혔다. 11일 열린 브랜딩 파트너 비즈니스 세미나에는 약 200명이 참석했다.

이는 최근 화장품 업계가 오프라인 입점과 대형 유통 채널 확대로 성장을 추구하는 흐름과는 대조적인 전략이다. 올리브영은 국내 최대 규모의 뷰티 전문 유통 채널로, 신규 브랜드가 단기간에 인지도와 판매량을 높이는 주요 통로로 꼽힌다. hy는 이 같은 외부 채널을 활용하지 않고 자체 온라인 몰과 판매 파트너를 통해 직접 고객과 접점을 만든다는 계획이다.

외부 유통 채널에 입점하지 않는 배경으로는 높은 원료 원가 비중을 들었다. hy 관계자는 "저가 제품으로는 사업에 큰 영향을 주기 어렵다고 판단했다"며 "브랜드 가치를 높이는 쪽을 택했다"고 설명했다.

브랜딩 파트너는 인플루언서와 SNS 활동자 등을 중심으로 모집한다. hy는 제품 교육과 마케팅 활동을 지원하고, 결제·배송·고객 상담(CS) 등 판매에 필요한 운영 인프라를 제공한다. 파트너가 제품 소개와 고객 관리에 집중할 수 있도록 한 구조다. hy는 전국 단위 프레시 매니저 조직을 키우며 쌓은 운영 노하우를 바탕으로 브랜딩 파트너도 체계적으로 육성한다는 방침이다.

◆ 2023년, 프레딧 뷰티로 첫 출발

hy의 화장품 사업은 2023년 5월 출시한 앰플형 제품 'NK7714 하이퍼 부스팅 앰플'에서 시작됐다. 이 제품은 자체 개발한 피부 유산균 7714를 활용한 스킨케어 제품으로, hy 뷰티 사업의 첫 제품이었다.

당시 hy는 온라인 몰 '프레딧'의 상품 경쟁력을 높이고 고객 유입을 넓히기 위해 자체 브랜드(PB) 화장품을 선보였다. 'NK7714 하이퍼 부스팅 앰플'은 출시 2주 만에 판매량 1만 개를 넘겼고, 출시 3개월 만에는 3만 개 이상 판매돼 연간 판매 목표를 조기 달성했다. hy는 이를 근거로 유산균 기반 화장품의 수요와 사업 확장 가능성을 확인했다. 같은 해 9월에는 크림형 제품 'LETI7714 트리플 리프트업 안티에이징 크림'을 출시했다. 크림과 부스터를 결합한 이중 구조 제품으로, 레티노이드·바쿠치올·아데노신 등을 함께 담아 안티에이징을 내세웠다.

hy는 2024년 6월 자외선 차단제 'NK7714 프로바이오틱스 콜레스테롤 선 에센스'를 출시했다. 이는 앰플과 크림에 이은 세 번째 뷰티 제품으로, 피부 유산균 7714 유래 발효물과 피부 보습 성분을 활용했다. 이어 같은 해 7월에는 'NK7714 프로바이오틱스 글루타치온 젤 클렌저'를 출시하며 프레딧 뷰티 제품군을 4종으로 확대했다. hy는 이 시기까지 자사 몰 중심으로 제품군을 넓히며 유산균 기술의 화장품 적용 가능성을 검증했다.

hy는 약 1년간 준비한 끝에 올해 11월 2일 독립 화장품 브랜드 '아이오셀'을 출시했다. 프레딧 뷰티가 자사 몰 상품 구색을 넓히는 단계였다면, 아이오셀은 별도 브랜드·공식 몰·판매 조직을 갖춘 본격적인 뷰티 플랫폼 사업 확장이라는 평가다.

아이오셀은 피부 표면에 서식하는 미생물 생태계인 스킨 마이크로바이옴에 주목한 브랜드로, 피부 본연의 균형 관리에 초점을 맞췄다. 브랜드 철학은 '오직 본질에 집중하다'이다.

아이오셀 제품 5종 라인업.[사진= hy]

출시 제품은 스킨 배리어 오리진, 동결건조 부스팅 세럼, 펩타이드 리프팅 크림, 듀얼 프로텍터 선세럼, 포어 케어 마스크 등 5종이다. 대표 제품인 '코어바이오덤 스킨 배리어 오리진'은 코어바이오덤 락토바실러스 발효물을 95% 함유한 원액 타입 제품이다.

hy에 따르면 인체 적용 시험에서 4주 사용 후 피부 보습과 장벽 관련 지표가 각각 16.5%, 10.1% 개선됐다. 사용을 중단한 지 1주가 지난 시점에도 두 지표는 사용 전보다 개선된 수준을 유지했다.

나머지 4종은 피부 고민별로 관리 영역을 나눴다. 동결건조 부스팅 세럼은 동결건조 제형을 적용해 피부 결과 윤기 관리에 초점을 맞췄다. 펩타이드 리프팅 크림은 보습과 탄력에 더해 이마·팔자·볼 등 주요 부위의 리프팅 관련 지표를 고려해 설계했다. 듀얼 프로텍터 선세럼은 자외선 차단에 피부 붉은기 완화와 미세먼지 흡착 방지 기능을 더했고, 포어 케어 마스크는 피부 붉은기와 장벽, 유분·피지 관리에 초점을 맞췄다.

◆ 균주 연구가 사업의 기반

hy의 뷰티 확장은 유산균 연구 축적 위에 놓여 있다. hy 중앙연구소는 1976년 유산균 국산화를 목표로 설립된 식품 업계 최초의 기업 부설 연구소로, 올해 설립 50주년을 맞았다.

현재 약 5100종의 균주를 보유하고 있다. 1995년에는 국내 최초 한국형 비피더스 균주 'HY8001'을 개발·상용화하며 수입 균주 의존도를 낮췄고, 이후 균주 연구와 제품화 역량을 쌓았다. 균주 하나를 상용화하는 데 통상 5년에서 길게는 12년이 걸린다. hy는 장내 미생물 환경과 피부 건강의 연관성을 살피는 장-피부 축 연구를 바탕으로 유산균 활용 분야를 식품에서 화장품으로 넓혀 왔다.

아이오웰은 유산균 100억 CFU를 보증하고, 아연·셀렌·비타민 A를 각각 1일 영양성분 기준치의 100%만큼 담았다.

hy 측은 "아이오웰 섭취와 아이오셀 스킨케어 사용을 병행하는 '먹고 바르는' 피부 관리 방식이다"라며 "이너뷰티와 스킨케어를 아우르는 웰니스 사업을 확대하겠다"고 설명했다. 유산균 기술을 건강기능식품과 화장품 양쪽에 활용, 고객에게 브랜드 접점을 넓히려는 전략이다.

fineview@newspim.com

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