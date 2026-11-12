정청래 "김민석, 사과부터 제대로 하라…대화 걸어온다면 피할 생각 없어"

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"당 망쳐놓고 사과 한 마디가 구국의 결단인가"

"피해자는 당원…용서 여부는 가해자 태도에 달려있어"

"전대 이후 통화 한 번 한 적 없어...뭐라 대화 걸지 나도 궁금"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표가 김민석 대표의 '신천지 의혹' 관련 사과 태도를 정조준하며 강도 높게 비판했다.

정 전 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 '사과의 3원칙'을 제시하며 김 대표를 향해 "일단 사과부터 제대로 하시라"고 직격했다.

정청래 더불어민주당 의원이 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 통화를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그가 제시한 3원칙은 ▲무엇을 잘못했는지 구체적으로 말할 것 ▲피해자에게 직접 말할 것 ▲재발 방지책을 분명하게 밝힐 것 등이다.

정 전 대표는 "가해자의 시각이 아니라 피해자의 심정을 먼저 생각해 보시라. 정청래뿐만 아니라 수많은 당원과 지지자들이 직접 피해자들"이라며 "지난번에도 말했듯이, 김민석과 정청래 둘이서 술 마시다가 벌어진 폭행 사건이 아니다. 둘이서 만나서 풀고 말고 할 사안이 아니다"라고 강조했다.

당내 일각에서 김 대표의 사과를 옹호하거나 미화하는 분위기에 대해서도 일침을 가했다.

그는 "아직도 피해자들은 고통스럽고, 지금도 피해자들에 대한 조롱과 폄훼가 지속되고 있다"며 "일부 국회의원들도 본질 흐리기에 앞장서고 있다. 잘못한 것을 사과한 것에 어찌 미화하고 찬양하는가"라고 날을 세웠다.

그러면서 "당을 이렇게 망쳐 놓고 사과 한 마디가 구국의 결단이라도 되는가"라고 강하게 질타했다.

이어 정 전 대표는 "이런 가운데 피해자에게 합의를 강요하는 것은 또 다른 2차 가해"라며 "중요한 것은 진짜 피해자들인 당원님들이다. 이 분들이 용서할지 안 할지는 전적으로 가해자의 태도에 달려 있으며, 나는 그 다음"이라고 말했다.

정 전 대표는 김 대표를 겨냥하며 "대화를 하겠다면서 방송에 나가서 요란하게 먼저 떠드는 것은 아니지 않나. 자기 장사인가"라고 지적했다.

아울러 "전당대회 이후 지금까지 전화 통화 한 번 한 적이 없지만, 굳이 대화를 걸어온다면 피할 생각도 없다. 뭐라고 대화를 걸어올지 나도 궁금하다"고 덧붙였다.

seo00@newspim.com