삼성화재, 3분기 순익 4937억원…전년比 8.3% 감소

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영업이익 5774억원으로 13%↓, 누적 순익은 1조8676억원

車보험 분기 흑자 전환, 캐노피우스 지분 80.6%로 확대 추진

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재의 올해 3분기 당기순이익이 전년 동기 대비 8.3% 감소했다. 자동차보험 손익은 흑자로 전환했지만 시장 변동성 확대에 따른 투자손익 둔화로 분기 실적이 뒷걸음질했다. 다만 누적 순이익은 장기·일반보험 손익 개선 등에 힘입어 증가세를 유지했다.

삼성화재는 올해 3분기 연결 기준 당기순이익이 4937억원으로 전년 동기 대비 8.3% 감소했다고 밝혔다. 전 분기와 비교하면 33.2% 줄었다.

[사진=삼성화재]

3분기 매출액은 6조5096억원으로 전년 동기 대비 13.6% 증가했으나 영업이익은 5774억원으로 13.0% 감소했다. 세전이익은 6522억원으로 7.8% 줄었다. 전 분기 대비로는 매출액이 0.7% 늘었고 영업이익과 세전이익은 각각 34.8%, 34.3% 감소했다.

누적 기준으로는 이익 증가세를 이어갔다. 3분기 누적 연결 당기순이익은 1조8676억원으로 전년 동기 대비 4.6% 증가했다. 누적 세전이익은 2조5030억원으로 5.5% 늘었다.

누적 보험손익은 1조5103억원으로 전년 동기 대비 9.8% 증가했다. 투자손익은 시장 변동성 확대에 따른 3분기 실적 둔화에도 누적 기준 1조434억원을 기록해 6.7% 늘었다.

장기보험은 3분기 누적 신계약 보험계약마진(CSM) 1조8400억원을 확보했다. 3분기 말 CSM 잔액은 14조8350억원으로 전년 말보다 6674억원 증가했다.

장기보험 누적 손익은 보장성 유지율 개선과 손해율 관리에 힘입어 전년 동기 대비 1.1% 증가한 1조2309억원을 기록했다. 보장성보험의 25차월·37차월 유지율은 각각 4.8%포인트, 7.4%포인트 개선됐다. 3분기 위험손해율은 97.9%로 전년 동기와 유사한 수준을 유지했다.

자동차보험은 3분기 보험손익이 191억원으로 전년 동기 648억원 적자에서 흑자로 전환했다. 보상원가 상승으로 건당 손해액이 늘었지만 우량 계약 중심의 포트폴리오 개선에 따른 사고율 하락과 담보당 경과보험료 증가로 손익이 개선됐다.

자동차보험 누적 보험손익은 392억원으로 흑자를 이어갔다. 누적 보험수익은 매출 확대보다 수익성 관리에 집중하면서 전년 동기 대비 소폭 감소한 4조1351억원을 기록했다.

일반보험은 국내외 사업의 동반 성장으로 누적 보험수익이 전년 동기 대비 11.9% 증가한 1조4493억원을 기록했다. 3분기 화재·호우 피해에 따른 고액사고에도 누적 손해율은 62.4%로 전년 동기보다 1.2%포인트 낮아졌다. 누적 보험손익은 2129억원으로 35.9% 증가했다.

자산운용 부문은 3분기 주식시장 변동성 확대에 따른 평가손 영향에도 고이원자산 투자를 지속해 운용수입을 늘렸다. 누적 투자이익률은 3.33%이며 운용자산 기준 투자이익은 전년 동기 대비 3.9% 증가한 2조4040억원이다.

삼성화재는 글로벌 사업 확대도 추진한다. 지난 9일 이사회에서 글로벌 사모펀드 KKR, 한국투자공사와 함께 캐노피우스 잔여 지분 60%를 인수하기로 결정했다.

2027년 3월 말 거래 종결을 가정한 총 인수금액은 약 24억7000만달러다. 삼성화재는 이 가운데 약 16억7000만달러를 투자해 지분율을 80.6%로 높일 계획이다.

삼성화재는 이번 인수를 통해 로이즈 시장의 우량 자산을 기반으로 안정적 수익원을 확보하고 전문 인력과 사업 인프라를 내재화한다는 방침이다. 이를 통해 국내 기업·소비자 간 거래(B2C) 중심의 사업 구조를 글로벌 기업 간 거래(B2B)로 다변화할 계획이다. 기존 주주환원 계획을 포함한 자본정책의 기본 방향은 유지한다고 밝혔다.

구영민 삼성화재 경영지원실장(CFO)은 "업계 전반의 손익 부담이 지속되는 사업 환경에서도 차별화된 위험 관리 역량과 자본 대응 능력을 통해 수익성 중심 전략을 실행해 본업 경쟁력의 구조적 개선 흐름을 만들어 가고 있다"며 "앞으로도 안정적 이익 체력과 수익 기반을 확대하고 일관된 전략 실행과 투명한 소통을 통해 장기적 주주가치 제고를 실현해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com