[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이른바 '김건희 여사 집사 게이트'에 연루돼 횡령·배임 등 혐의로 기소된 조영탁 IMS모빌리티 대표에게 무죄와 공소기각을 선고한 원심이 대법원에서 확정됐다.
대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 12일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 기소된 조 대표의 상고심에서 특검의 상고를 기각했다. 자회사 유상증자 관련 배임, 외부감사법 위반, 김예성 씨와 함께 저질렀다는 횡령, 증거은닉교사 혐의는 무죄가 확정됐다. 나머지 개인 횡령과 기자에 대한 배임증재 혐의는 김건희 특검법상 특검의 수사대상이 아니라는 이유로 공소기각이 확정됐다.
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[속보] 대법, '김건희 집사 게이트' IMS 대표 무죄·공소기각 확정
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이른바 '김건희 여사 집사 게이트'에 연루돼 횡령·배임 등 혐의로 기소된 조영탁 IMS모빌리티 대표에게 무죄와 공소기각을 선고한 원심이 대법원에서 확정됐다.