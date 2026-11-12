국회, 18일 김종철 경찰청장·24일 이태현 KBS 사장 후보자 인사청문회 실시

AI 핵심 요약beta
- 김성회 민주당 원내대변인이 12일 후보자 2명의 청문회 일정을 밝혔다
- 김종철 경찰청장 후보자는 18일, 이태현 KBS 사장 후보자는 24일 청문회를 연다
- 민주당은 19일 본회의 개최를 추진하고 법안 처리 일정을 협의할 예정이다
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이번 주 내 확정 예정
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김종철 경찰청장 후보자와 이태현 KBS 사장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 각각 오는 18일과 24일 열린다. 이용철 법무부 장관 후보자와 안덕수 국세청장 후보자의 인사청문회 일정도 이번 주 안에 정해질 예정이다.
김성회 더불어민주당 원내대변인은 12일 서울 여의도 국회에서 정책조정회의 직후 기자들과 만나 "이태현 KBS 사장 인사청문회는 24일, 김종철 경찰청장 후보자 인사청문회는 18일 실시 예정"이라고 밝혔다.
이어 "이용철 법무부 장관 후보자와 안덕수 국세청장 후보자 인사청문회 일정도 이번 주 안에 정해질 예정"이라고 말했다.
한편 민주당은 이날 본회의 개최를 추진했으나 국회의장실 및 국민의힘과 법안 처리 일정에 대한 합의를 이루지 못해 본회의를 열지 않기로 했다.
김 원내대변인은 "오는 19일에는 반드시 열어야 한다는 입장"이라며 "국회의장에게 본회의 개최를 요청할 계획"이라고 말했다.
allpass@newspim.com