인천항 크루즈 관광객 20만명 돌파…12년 만에 최고치 경신

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10월 말 99항차·19만7000명 기록

올해 여객 목표 20만명 조기 달성

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 인천항 크루즈 관광객이 20만명을 돌파했다. 이는 지난 2014년 이후 12년 만에 최고치를 경신한 것이다.

인천항만공사(사장 박인서)는 올해 들어 10월 말까지 인천항 크루즈 입항 실적이 99항차, 여객 19만7687명으로 개항 이래 최대 실적을 기록했다고 12일 밝혔다.

이는 종전 최다 항차 기록인 2013년 95항차를 13년 만에 넘어선 것이며, 여객 수도 종전 최다인 2014년 18만 3909명을 웃돈 수치다. 연말까지 총 113항차가 입항할 예정으로, 여객 수는 약 21만명에 달할 것으로 기대된다.

연중 지속된 증가세에 힘입어, 인천항은 지난 11월 8일 천진동방국제크루즈(Tianjin Orient International Cruises)사의 '비지오(Visio)'호 입항과 함께 연 누적 승객수 20만 303명을 기록하며 2026년 크루즈 여객 목표인 20만명을 조기에 달성했다.

인천항 크루즈터미널에 접안한 크루즈 '스펙트럼오브더씨(Spectrum of the Seas)호' 전경 [사진=인천항만공사] 2026.11.12 dream@newspim.com

비지오호는 10만 톤급 크루즈선으로 여객 1161명과 승무원 574명을 태우고 중국 천진을 출발, 제주를 거쳐 이날 오전 10시 인천항에 입항했다. 승객들은 인천과 서울 일대를 관광한 뒤 오후 10시에 다시 천진으로 출항했다.

인천항만공사는 지난해 말부터 급증한 크루즈 입항에 대응해 터미널 운영·보안 인력을 보강하고, 편의시설을 개선하는 등 원활한 이용환경 조성에 힘써 왔다. 또한, 세관·출입국·검역(CIQ)기관과 공간 운영 방안을 협의해 승객 이동 동선을 개선하고 수속시간을 단축하는 한편, 인천시 등 관계기관과 협력해 여객 교통과 관광 안내를 지원해 왔다.

2027년에는 인천국제공항과 연계한 플라이앤크루즈(Fly & Cruise) 모항 항차가 18항차로, 올해 11항차보다 약 64% 늘어날 전망이다. 항만과 공항이 가까운 입지를 활용해 인천항이 크루즈 여행의 출발지이자 도착지가 되는 항차다.

크루즈 관광객들이 관광버스 탑승을 위해 이동하고 있는 모습 [사진=인천항만공사] 2026.11.12 dream@newspim.com

여러 행선지 중 한곳으로 잠시 들르는 기항에 비해 승·하선객이 2배 이상 많아 숙박·관광 등 추가 경제효과가 큰 것으로 분석된다. 공사는 내년 전체 입항 항차도 132항차로 예상돼, 2년 연속 개항 이래 최대 실적 달성이 기대된다고 설명했다.

박인서 인천항만공사 사장은 "10월 말에 이미 인천항 개항 이래 최대 크루즈 실적을 달성한 것은 선사와 CIQ 기관, 지자체가 현장에서 함께 만든 성과"라며 "기록에 머무르지 않고 내년 모항 18항차 시대에 맞춰 신속한 승객 수속과 수하물 처리 등 서비스 개선에 속도를 내, 크루즈 승객의 발길이 인천 곳곳으로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com