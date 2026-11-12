정부, 첨단 AI반도체 10종 로드맵 발표…로봇·드론·자율주행차 속도

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산업부, AI반도체 얼라이언스 총회 개최

민관합동 컨트롤타워 출범…2030년 개발

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 첨단 인공지능(AI) 반도체 개발에 속도를 높이고 있다.

스마트가전과 자율주행차, 협동로봇, 무인드론 등 첨단산업을 선도할 반도체 10종을 오는 2030년까지 개발하겠다는 목표다.

산업통상부(장관 김정관)는 12일 서울 포시즌스호텔에서 수요기업, 팹리스, 파운드리, 반도체 지식재산권(IP) 기업 등 산·학·연 관계자 150여명이 참석한 가운데 '2026년 AI반도체 M.AX 얼라이언스 하반기 총회'를 개최했다.

이번 총회에서는 지난 6월 착수한 8002억원 규모의 K-온디바이스 AI반도체 기술개발 프로젝트의 로드맵을 발표했다. 이 사업은 자동차·가전·로봇·방산 등 수요기업, 국내 팹리스 및 소프트웨어사가 협력해 실제 제품에 탑재 가능한 국산 AI반도체, 탑재 모듈, 구동 소프트웨어까지 풀스택으로 공동개발·실증하는 사업이다.

이번에 확정된 로드맵에는 2030년까지 자율주행차용 AI칩 1종, 스마트가전용 AI칩 3종, 협동로봇·휴머노이드·농작업로봇·무인드론용 AI칩 각 1종, 선단공정·극한환경용 반도체 설계자산 각 1종 등 총 10종을 개발·검증하기 위한 구체적 일정이 담겼다. 특히, 가전용 AI칩 1종은 제조 시점을 기존 계획 대비 1년 이상 앞당길 예정이며, 나머지 분과에서도 사업 추진에 속도를 낼 계획이다(그림 참고).

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.12 dream@newspim.com

확정된 로드맵이 차질 없이 이행될 수 있도록 사업 전반을 총괄하는 민관합동 전략위원회도 출범한다. 산업부 차관과 민간 전문가(김진상 경희대 총장)가 공동위원장을 맡는 전략위원회는 매년 초 연차별 개발계획을 심의·확정하고, 추진상황을 점검한다. 아울러 개발 과정에서 발생하는 기술적 애로와 기업 간 이해관계를 신속히 조율하여 사업의 실행력을 높일 계획이다.

특히 이번 총회에서는 수요 대기업, 파운드리, IP기업의 역할을 분명히 하고, 로드맵 달성을 위한 상생협력 방안을 제시했다.

우선 수요기업은 만들어진 제품을 구매만 하는 수동적 역할에서 벗어나 반도체 개발 전 프로세스에 참여하는 혁신 구매자 역할을 수행한다. 과제 총괄기관으로서 개발·양산에 필요한 요구 스펙을 공유하고, 보유한 실사용 환경 테스트베드 등을 제공하여, 제품 탑재 실증 레퍼런스 확보를 지원한다.

다음으로 파운드리는 2나노급 초미세 공정 등 국산 온디바이스 시제품 제작에 우선 배정해 제조 단계 병목으로 인해 국산 반도체 개발이 지연되지 않도록 노력한다. 삼성전자 파운드리 사업부는 2027년 총 21회의 MPW·싱글런 등 시제품 제작 수요를 사전에 파악하고, 기존 생산일정과 조율하여 공정 배정에 우선 반영할 계획이다.

마지막으로 팹리스들이 가장 큰 부담을 호소해 온 IP 지원과 관련해 국내외 IP기업도 IP 대금 지불 유연화, 공통 IP 패키지 제공 등을 통해 팹리스의 개발 부담을 완화한다. 이를 통해 수요기업부터 IP·설계·제조기업까지 반도체 全 생태계가 함께 참여하는 상생협력 체계를 구축한다.

이민우 산업부 산업성장실장은 "반도체 산업에서 진정한 상생은 협력의 약속이 아니라, 함께 개발한 기술이 실제 제품에 채택되는 성과로 증명되어야 한다"며 "이번 프로젝트를 통해 우리 수요기업의 세계적인 제조 경쟁력이 국내 팹리스의 기술력과 사업화 실적으로 이어지는 새로운 성장 경로를 열겠다"고 밝혔다.

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