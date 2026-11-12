한울소재과학, KT와 35억6000만원 규모 재난통신망 구축 계약

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노후 PTN 장비 교체·전송망 구축…최근 매출액의 26.5%

2018년부터 이어온 협력…내년 11월까지 사업 수행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한울소재과학은 KT와 총 35억6000만원 규모의 재난안전통신망 구축 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 이는 최근 연결기준 매출액 134억4000만원의 약 26.5%에 해당하는 규모다.

이번 계약은 행정안전부가 추진하는 '2026년 재난안전통신망 구축사업' 가운데 KT가 담당하는 A·B사업구역의 패킷전송망(PTN) 구축을 위한 것이다. 계약기간은 지난 11일부터 2027년 11월 30일까지다.

한울소재과학은 해당 사업구역의 노후 PTN 장비를 교체하고 전송망을 구축하는 업무를 수행한다. PTN은 대용량 데이터를 패킷 단위로 전달하는 통신망으로, 기지국과 교환기를 연결하는 백홀 구간에서 음성과 데이터 통신을 지원하는 핵심 인프라다.

재난안전통신망은 경찰·소방·해양경찰 등 재난 대응기관이 공동으로 사용하는 전국 단일 무선통신망이다. 재난 발생 시 기관 간 음성통화뿐 아니라 사진과 영상 등 현장 정보를 공유하는 데 활용된다.

한울소재과학 로고. [사진=한울소재과학]

한울소재과학은 이번 사업을 통해 통신망의 안정적인 운영과 통화품질 개선, 장애 대응 능력 향상 등을 지원할 계획이다.

한울소재과학은 텔레필드 시절인 2018년부터 KT가 수주한 재난안전통신망 A·B사업구역의 1~3단계 구축사업에 참여했다. 당시 총 57억원 규모의 PTN 장비 공급계약을 통해 백홀 전용망 구축을 수행했으며, 이번 계약으로 기존 구축사업에 이어 노후장비 교체사업에도 참여하게 됐다.

회사는 이 밖에도 대구 자가통신망과 KT 대용량 기간망, 경기도소방재난본부 통신망 등 공공·민간 통신망 구축사업에 참여해 왔다.

한울소재과학 관계자는 "재난안전통신망은 위급한 순간 현장 대응기관의 신속한 소통을 뒷받침하는 중요한 통신 기반시설"이라며 "구축 단계부터 쌓아온 경험을 바탕으로 KT와 협력해 담당 사업구역의 차질 없는 장비 구축과 신속한 장애 대응에 집중하고 국민 안전을 지원하는 통신 인프라의 신뢰성을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com