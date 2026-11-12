KB금융, 한국ESG기준원 평가 A+ 등급

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹은 12일 KCGS ESG 평가에서 최상위 A+를 받았다
- 금융 취약계층 지원과 청년 자립 프로그램이 사회 부문에서 평가받았다
- 기후변화 대응과 투명한 지배구조 성과도 높은 평가를 받았다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹은 한국ESG기준원의 2026년 KCGS ESG 평가에서 최상위 등급인 A+를 받았다고12일 밝혔다. 포용금융, 청년 자립 지원, 기후변화 대응, 투명한 지배구조 등 전 영역에서의 성과를 인정한 것이다.
사회 부문에서 KB금융은 금융 취약계층 지원과 청년 자립 사다리 구축이 높은 평가를 받았다. 영세가맹점 수수료 우대와 보증 출연, 금리 지원 등으로 금융 접근성을 높였으며, 100억 원 규모의 대·중소기업 상생협력기금을 조성했다. 청년 자산 형성을 지원하는 'KB청년도약계좌', 'KB굿잡 취업박람회', 'KB착한푸드트럭', 'KB IT's Your Life' 등 다양한 프로그램을 운영 중이다.
환경 부문에서는 중장기 ESG 전략인 'KB Green Wave 2030'과 탄소중립 로드맵 'KB Net Zero S.T.A.R.'를 중심으로 기후변화 대응 체계를 구체화한 점이 평가됐다. 녹색여신 가이드라인을 전 계열사로 확산하고 금융배출량 감축 목표를 체계적으로 관리하고 있다. 한국지속가능성기준위원회(KSSB) 공시 기준과 자연자본 공시(TNFD)를 선제적으로 도입해 정보 공시의 투명성을 높였다.
지배구조 부문에서는 사외이사 중심의 전문성과 독립성을 갖춘 이사회 운영이 평가받았다. 자본시장 밸류업 프로그램에 발맞춘 자본관리 계획과 주주환원 정책을 통해 주주권익을 제고해 온 점이 주요 성과로 꼽혔다.
KB금융은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) ESG 평가에서 국내 금융회사 최초로 5회 연속 최상위 AAA 등급을 획득했으며, S&P Global의 'DJ BIC 월드지수'에 10회 연속 편입되고 있다.
romeok@newspim.com