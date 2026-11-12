정성국 의원, '현장체험학습 교원 형사책임 부담 완화' 법안 대표발의

정당한 교육활동 중 발생한 안전사고 공소 제기 제한

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정성국 국민의힘 의원은 학교 현장체험학습을 활성화하고 교원의 형사책임 부담을 완화하기 위한 '학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 일부개정법률안'을 대표발의했다고 12일 밝혔다.

교육부에 따르면 전국 초·중·고등학교의 숙박형 현장체험학습 실시율은 2023년 72.5%에서 2025년 62.6%로 2년 사이 9.9%포인트(p) 하락했다.

이재명 대통령도 지난 4월 국무회의에서 현장체험학습의 교육적 가치를 강조하며 교원들의 불합리한 부담을 덜어줄 종합대책 마련을 지시한 바 있다. 그러나 교육 현장에서는 여전히 안전사고 발생에 따른 형사책임 부담이 현장체험학습을 기피하는 주요 원인으로 작용하고 있다는 지적이 나온다.

정성국 국민의힘 의원[사진=정성국 의원실]

현행법은 학교장 등이 안전사고 관리지침에 따른 안전조치의무를 다한 경우 민·형사상 책임을 면제하도록 규정하고 있다. 다만 이 같은 면책 규정에도 불구하고 위험 예방조치가 미흡했다는 이유로 교원들이 수사나 형사처벌의 대상이 될 수 있다는 한계가 있다.

이에 개정안은 학교장과 교직원, 보조인력이 학교안전공제의 피공제자가 된 경우 정당한 교육활동 중 발생한 사고에 대해 원칙적으로 공소를 제기할 수 없도록 하는 내용을 담았다.

다만 무분별한 면책을 방지하기 위해 ▲안전사고 관리지침에 따른 학생 안전조치의무를 다하지 않은 경우 ▲음주 또는 약물의 영향으로 정상적인 직무수행이 곤란한 상태에서 학생을 지도한 경우 ▲학교안전사고 발생 사실을 알고도 정당한 사유 없이 필요한 구호조치를 하지 않은 경우 등은 공소 제기 예외 사유로 규정했다.

정 의원은 "현장체험학습은 교실 밖에서 학생들이 세상을 경험하고 공동체 의식과 사회성을 배우는 소중한 교육과정"이라며 "안전사고에 대한 우려 때문에 교사들이 현장체험학습을 포기하고 그 피해가 고스란히 학생들에게 돌아가는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다"고 밝혔다.

이어 "교원에게 무조건적인 면책을 주자는 것이 아니라 정당한 교육활동을 수행한 교원이 예측하기 어려운 사고까지 형사책임의 부담으로 떠안지 않도록 합리적인 보호장치를 마련하자는 것"이라며 "교사가 교육활동에 전념하고 학생들은 다양한 현장체험의 기회를 누릴 수 있도록 제도 개선에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com