금융복합기업집단 자본비율 186%…7곳 모두 규제기준 웃돌아

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작년 말 대비 8.4%p 상승, 주식 평가이익 등 영향

삼성 202.3%로 최고…교보·DB는 자본비율 하락

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국내 금융복합기업집단 7곳의 자본적정성 비율이 올해 6월 말 기준 186.0%로 지난해 말보다 8.4%포인트 상승한 것으로 나타났다. 모든 집단이 금융복합기업집단법상 규제기준인 100%를 웃돌았다.

금융감독원(이하 금감원)이 12일 발표한 '2026년 6월 말 금융복합기업집단 자본적정성 비율'에 따르면 삼성·현대차·미래에셋·한화·교보·다우키움·DB 등 7개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 186.0%로 집계됐다. 지난해 말 177.6%보다 8.4%포인트 상승한 수치다.

금융복합기업집단의 통합자기자본은 306조2000억원으로 지난해 말 212조5000억원 대비 93조7000억원(44.1%) 증가했다. 주식 평가이익에 따른 기타포괄손익 증가와 금융투자 계열사 그룹의 이익잉여금 확대 등이 주요 원인으로 분석됐다.

같은 기간 통합필요자본은 119조6000억원에서 164조6000억원으로 45조원(37.7%) 늘었다. 주가와 금리 상승에 따른 시장위험액 증가, 보험계열사 그룹의 금융회사 인수에 따른 위험자산 확대 등이 영향을 미쳤다.

[AI 인포그래픽=양태훈 기자]

집단별 자본적정성 비율은 삼성이 202.3%로 가장 높았다. 이어 DB 195.6%, 다우키움 184.1%, 교보 180.9%, 미래에셋 169.8%, 한화 156.3%, 현대차 147.4% 순이었다.

지난해 말과 비교하면 삼성의 자본적정성 비율이 11.2%포인트 상승해 가장 큰 개선 폭을 기록했다. 한화는 7.7%포인트, 다우키움은 7.3%포인트, 미래에셋은 2.5%포인트, 현대차는 1.9%포인트 각각 상승했다.

반면 교보와 DB는 자본적정성 비율이 각각 20.6%포인트, 12.3%포인트 하락했다. 교보의 경우 보험업권 신지급여력제도(K-ICS) 경과조치를 적용하기 전 자본적정성 비율은 142.4%로, 지난해 말보다 8.7%포인트 낮아졌다.

전체 금융복합기업집단의 K-ICS 경과조치 적용 전 자본적정성 비율은 183.2%로 지난해 말 174.2% 대비 9.0%포인트 상승했다.

금감원은 7개 금융복합기업집단 모두 규제비율 100%를 웃돌아 손실흡수능력이 양호한 수준이라고 평가했다.

다만 금리와 주가 등 금융시장 변동성 확대에 대비해 자본적정성 추이를 지속적으로 점검할 계획이다. 아울러 대주주 출자와 내부거래에 따른 위험 전이·집중 등 집단 차원의 위험을 선제적으로 관리할 수 있도록 내부통제 및 위험관리 강화를 유도할 방침이다.

한편 이번 자본적정성 비율 산정 대상에서는 올해 7월 신규 지정된 토스 금융복합기업집단이 제외됐다.

dconnect@newspim.com