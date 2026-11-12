특검, 중앙선관위·보안 용역업체 압수수색…보안점검 문서 허위작성 의혹

AI 핵심 요약beta
- 선관위 특검팀은 12일 중앙선관위와 용역업체를 압수수색했다
- 특검팀은 허위공문서 작성·행사 혐의로 관련 자료를 확보했다
- 특검팀은 부실 점검 경위와 문서 작성 관여자를 확인할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 중앙선거관리위원회의 보안실태 점검 관련 문서 허위작성 의혹을 수사 중인 선관위 특별검사팀이 중앙선관위와 보안 관련 용역업체에 대한 강제수사에 나섰다.
특검팀은 12일 오전 9시 10분부터 중앙선관위 서버와 정보보안 관련 부서, 관리 용역업체 2곳의 사무실에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.
이번 압수수색에는 검사 2명과 포렌식 수사관 6명 등 총 25명이 투입됐다. 압수수색 영장에는 '허위공문서작성 및 행사 등' 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.
특검팀은 그동안 중앙선관위가 자체 보안실태 점검을 부실하게 진행했다는 의혹과 관련해 자료 분석 등 수사를 진행해 왔다.
이 과정에서 중앙선관위가 보안 취약점 유무 등을 제대로 점검하지 않았음에도 철저히 점검을 실시한 것처럼 관련 문서를 허위로 작성한 정황을 포착했다고 특검팀은 설명했다.
특검팀은 이번 압수수색을 통해 보안실태 점검 관련 자료를 확보하고, 점검이 부실하게 이뤄진 경위와 허위 문서 작성 과정에 관여한 관계자 등을 확인할 방침이다.
특검팀은 "선거 관련 정보보안 시설의 보안실태를 감추려는 행위는 선거관리의 안전성에 대한 국민의 신뢰를 훼손할 수 있는 위중한 사안"이라며 "그 경위는 물론 배후의 관여자까지 철저히 수사하여 관련 의혹이 남지 않도록 규명하겠다"고 밝혔다.
hong90@newspim.com