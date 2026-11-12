[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 불법 정치자금을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 이상헌 전 더불어민주당 의원에게 징역형의 집행유예가 확정됐다.
대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 12일 이 전 의원의 정치자금법 위반 사건 상고심에서 상고를 기각하고 징역 10개월에 집행유예 2년, 벌금 300만원을 선고한 원심을 확정했다.
이 전 의원은 울산 북구 국회의원 재선거 출마를 준비하던 2018년 4월 당원 A씨에게 지방선거 구의원 비례대표 공천을 약속하며 당내 경선기탁금, 선거활동비 명목으로 현금 2200만원을 받은 혐의로 기소됐다. 1·2심은 이 전 의원에게 징역 10개월에 집행유예 2년, 벌금 300만원을 선고했다.
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[속보] 대법, '불법 정치자금 수수' 이상헌 전 의원 징역형 집유 확정
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 불법 정치자금을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 이상헌 전 더불어민주당 의원에게 징역형의 집행유예가 확정됐다.