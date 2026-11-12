정의선, 디올 CEO 명예박사 수여식 참석…이화여대와 오랜 인연

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이화여대 초청으로 델핀 아르노 명예박사 수여식 참석

유통 총수들과 다른 정의선…현대가와 이화여대 인연 주목

현대차그룹 "초청 받아 행사 취지에 공감해 참석"

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 델핀 아르노 크리스챤 디올 꾸뛰르 회장 겸 최고경영자(CEO)의 이화여자대학교 명예 경영학박사 학위 수여식에 참석했다. 아르노 CEO는 세계 최대 명품 그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)를 이끄는 베르나르 아르노 회장의 딸이다.

이화여대와 오랜 인연을 이어온 현대가의 관계가 정 회장의 참석 배경으로 꼽힌다. 백화점과 면세점 등을 통해 LVMH 계열 명품 브랜드와 직접 사업 관계를 맺고 있는 유통업계 총수들과는 다른 참석 배경이다.

12일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 이화여대의 초청으로 이날 서울 서대문구 이화여대 음악관 김영의홀에서 열린 아르노 CEO의 명예 경영학박사 학위 수여식에 참석했다.

이번 행사는 이화여대 창립 140주년을 기념해 마련됐다. 이화여대는 아르노 CEO에게 명예 경영학박사 학위를 수여했다. 현대차그룹 고위 관계자는 이날 뉴스핌에 "이화여대의 초청이 있었으며, 행사 취지에 공감해 참석했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장과 부인 정지선씨가 12일 오전 서울 서대문구 이화여자대학교 음악관 김영의홀에서 열리는 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)의 명예박사 수여식에 참석하고 있다. 2026.11.12 khwphoto@newspim.com

◆ 유통 총수와 다른 정의선 참석 배경…현대가와 이화여대 인연

이날 행사에는 정 회장과 함께 신동빈 롯데그룹 회장, 현정은 현대그룹 회장, 이부진 호텔신라 사장 등 주요 재계 인사들의 참석에도 관심이 쏠렸다.

특히 롯데와 호텔신라는 백화점과 면세점 사업을 통해 디올을 비롯한 LVMH 계열 브랜드와 사업상 접점을 맺고 있다.

반면, 자동차 사업을 주력으로 하는 현대차그룹의 경우 명품 유통업계와는 사업 구조가 다르다는 점에서 정 회장의 행사 참석 배경에도 관심이 집중됐다.

현대차그룹은 이번 참석이 명품 브랜드와의 사업 협력이나 새로운 사업 구상과는 무관하다는 입장이다. 이화여대의 초청과 창립 140주년이라는 행사 취지에 공감해 참석했다는 설명이다.

정 회장의 이번 행보는 현대가와 이화여대가 이어온 인연의 연장선으로 해석할 수 있다.

정주영 현대그룹 창업회장 시절부터 현대가와 이화여대는 교류를 이어왔으며, 현대차그룹 역시 교육과 인재 양성을 위한 지원을 지속해 왔다. 특히 현대차그룹은 2013년 이화여대에 '현대자동차동'을 기증하는 등 대학과의 협력 관계를 이어왔다.

아르노 CEO는 2023년 크리스챤 디올 꾸뛰르의 회장 겸 CEO에 올랐다. 이번 학위 수여식에는 명품·유통업계와 사업 관계를 맺고 있는 기업인들이 대거 참석해 재계의 관심을 모았다. 정 회장의 참석은 디올과의 사업적 접점보다는 정주영 창업회장 때부터 이어온 이화여대와의 인연에 따른 것으로 풀이된다.

peoplekim@newspim.com