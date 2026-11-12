동국씨엠, 결로 발생 10배 늦춘 컬러강판 개발…AI 데이터센터 공략

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 동국씨엠이 결로 지연과 진동 감쇠, 항곰팡이 기능을 갖춘 컬러강판 'DK Shield(디케이 실드)'를 개발했다. AI 데이터센터 공조 덕트와 배전반, 축산시설 등 산업용 고부가가치 시장을 공략한다.

동국씨엠은 특수 기능성 도료와 다층 코팅 기술을 적용해 결로 발생을 지연시키는 동시에 진동을 감쇠하고 곰팡이 발생을 억제하는 복합 기능성 컬러강판 개발에 성공했다고 12일 밝혔다. 금속 표면에 물방울이 맺히는 결로는 부식과 곰팡이를 유발하고 전기설비의 절연 성능을 떨어뜨릴 수 있다.

한국화학융합시험연구원(KTR) 시험 결과, DK Shield의 결로 지연 성능은 기존 제품 대비 10배에 달했다. 대형 공조설비와 배전반이 필요한 AI 데이터센터는 온도 차로 공조기 인근이나 전선 덕트에 결로가 생길 수 있어 주요 적용처로 꼽힌다. 회사는 신제품이 설비 내구성을 높이고 유지관리 부담을 줄일 것으로 기대하고 있다.

동국씨엠 신제품 'DK Shield' 제품 [사진=동국씨엠] 2026.11.12

진동 감쇠 성능은 기존 제품의 약 2배 수준이다. 한국산업기술시험원(KTL) 평가에서 진동 에너지를 소산하는 정도를 나타내는 손실계수는 일반 제품 1.12%, DK Shield 2.13%로 나타났다. 회사는 제진·댐핑 성능에 대한 KS D 0076 시험성적서도 확보했다.

항곰팡이 기능은 국제 시험규격 ASTM D5590에 따른 시험을 거쳐 공인시험성적서를 확보했다. 위생 관리가 중요한 산업용 건물과 축산시설 등에 적용할 수 있다는 설명이다.

동국씨엠은 고객의 사용 목적과 요구 성능에 따라 결로 지연·제진·항곰팡이 기능을 맞춤 부여할 수 있도록 도장 구조를 설계했다. 자동차 내장재와 부품용 소재로의 적용 가능성도 검토하고 있다.

최우찬 동국씨엠 연구소장은 "결로 및 진동 관리가 중요한 AI 데이터센터 공조 덕트에 특화된 제품"이라며 "고객 사용 환경과 요구 성능에 최적화된 차별화 제품으로 고부가가치 컬러강판 시장을 확대하겠다"고 말했다.

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