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李대통령 "말이 아니라 행동, 약속이 아니라 실행"…충청권 8개 기업 중 6곳 투자 본격화

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  • 이재명 대통령이 12일 충청권 메가프로젝트의 제때 착공과 실행을 주문했다.
  • 충청권 112개 기업이 반도체·바이오 분야에 23조6000억원 추가 투자할 예정이다.
  • 지방정부에 인허가 단축과 주거·교통 등 정주 여건 강화를 당부했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메가프로젝트 4차 민관합동점검회의…첫 현장회의 개최
충청권 112개 기업, 소부장 추가 투자 23.6조
"지방정부 역할 중요…노동자·가족 정주 여건 갖춰야"
"대기업 투자, 지역 중소기업·스타트업 성장 기회로 이어져야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 12일 "중요한 것은 말이 아니라 행동"이라며 3대 메가프로젝트 투자 사업의 제때 착공과 실행을 주문했다.

이 대통령은 이날 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석한 뒤 '메가프로젝트 4차 민관합동 점검회의'를 주재하며 이같이 밝혔다.

앞선 세 차례 점검회의가 청와대에서 열린 것과 달리 이번 회의는 메가프로젝트가 처음 첫 삽을 뜬 현장에서 열렸다.

이 대통령은 "약속된, 또 예정된 투자 사업들이 제때 착공되고 진행돼야 지역에서도 '내 삶이 정말 나아질 것'이라는 희망을 갖게 된다"고 강조했다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석한 뒤 '메가프로젝트 4차 민관합동 점검회의'를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆"112개 기업 23조 6000억 원 추가 투자…매우 긍정적 신호"

이 대통령은 "지난 넉 달간 정부와 기업이 속도전을 넘어 전격전에 임해 왔는데 실제 현장에서 변화가 가시화되고 있다"고 평가했다.

이어 "충청권에서는 8개 투자 기업 가운데 6개 기업이 투자를 본격적으로 시작했고, 호남·영남권에서도 계획된 사업들이 하나씩 진척을 보이고 있다"고 설명했다.

이 대통령은 "더욱 고무적인 점은 메가프로젝트 투자가 실행되면서 앵커 기업(산업 거점 역할을 하는 핵심 기업)과 연관된 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 추가 투자에 나서고 있다는 것"이라고 짚었다.

그러면서 "충청권에서는 당초 계획된 392조 원 투자에 더해 반도체·바이오 등 분야에서 112개 기업이 23조 6000억 원 규모의 추가 투자를 할 예정"이라며 "메가프로젝트가 대기업 투자에 그치지 않고 중소·중견 협력업체의 기술 혁신과 투자의 불씨가 돼 산업과 지역 생태계 전반으로 확산되고 있다. 매우 긍정적인 신호"라고 강조했다.

삼성전자 등 국내 기업들은 지난 6월 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 서남권 896조 원, 충청권 392조 원, 영남권 312조 원 등 모두 1600조 원 규모의 투자 계획을 내놨다. 이날 착공한 삼성전자는 온양캠퍼스에 6조 원 규모의 첨단 패키징 공장을 새로 짓고, 첨단 장비에도 40조 원을 순차적으로 투자할 계획이다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산에서 열린 '충청 메가프로젝트' 착공식에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV]

◆"지방정부 역할 매우 중요…정주 여건 갖추는 데 각별히 힘써 달라"

이 대통령은 "투자에 속도를 내려면 현장에 가까이 있는 지방정부 책임자들의 역할이 매우 중요하다"고 힘줬다.

이 대통령은 구체적으로 "충남은 투자 사업별로 전담관을 지정해 인허가 절차를 단축하고 규제를 개선해 착공 시기를 앞당기는 데 크게 기여했다고 들었다"며 "이러한 모범 사례를 다른 지방정부와 공유하고 다른 지역 투자 현장에도 적용될 수 있도록 해 달라"고 당부했다.

이 대통령은 앞서 착공식 축사에서도 "충남과 아산시는 인허가 소요 기간을 평소 대비 3분의 1 수준으로 대폭 단축해 기업이 착공을 앞당길 수 있도록 길을 열어줬다"고 치켜세웠다.

이 대통령은 정주 여건도 거듭 강조했다. 이 대통령은 "노동자와 가족들이 지역에 정착해야 실제 지역 투자의 의미가 배가된다"며 "정착에 필수적인 주거·교통·문화 등 정주 여건을 갖추는 데 지방정부가 각별히 힘써 달라. 중앙정부도 할 수 있는 지원 역할을 하겠다"고 했다.

이 대통령은 지난 9월 29일 청와대에서 열린 3차 점검회의에서도 정주 여건 조성을 프로젝트 성공의 핵심으로 꼽은 바 있다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산에서 열린 '충청 메가프로젝트' 착공식에서 이재용 삼성전자 회장, 김정관 산업통상부 장관과 착공 기념 시삽을 하고 있다. [사진=KTV]

◆"중요한 것은 말이 아니라 행동…약속이 아니라 실행"

이 대통령은 특히 "메가프로젝트가 진정한 국가 균형 성장의 계기가 되려면 대기업 투자가 지역 중소기업, 지역 스타트업(신생 창업기업)의 성장 기회로 이어지는 것이 중요하다"고 짚었다.

이어 "역량 있는 지역 중소기업들이 신규 투자에 따른 공급망에 새롭게 진입할 수 있도록 다양한 정책적 지원 방안을 강구해 달라"며 "협력 중소기업들이 새 일감을 바탕으로 성장하는 데 필요한 자금 지원이나 제조 역량 고도화 지원 방안을 모색해 달라"고 주문했다. 그러면서 "스타트업에도 실증과 사업화 기회를 넓혀 줘야 한다"며 관계 부처가 함께 힘을 모아 달라고 했다.

이 대통령은 "오늘 삼성과 SK에서도 지역 중소 협력기업과의 상생 방안을 발표할 예정으로 안다"며 "기업들의 노력이 현장에서 실제 성과를 낼 수 있도록 정부도 적극 힘을 보태겠다"고 약속했다.

아울러 "중요한 것은 말이 아니라 행동이다. 약속이 아니라 실행이 중요하다"며 "약속된, 또 예정된 투자 사업들이 제때 착공되고 진행돼야 지역에서도 '내 삶이 정말 나아질 것'이라는 희망을 갖게 된다. 이후 추진 과정도 보다 탄력을 받을 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 참석한 충청권 기업인들을 향해 "투자 과정에서 어려운 점이나 필요한 지원 사항이 있으면 가감 없이 말해 달라. 적극 반영하겠다"고 했다.

이 대통령은 "경제가 성장해야 국민의 희망도 생겨나고, 경제 성장은 결국 기업들이 현장에서 얼마나 열심히 잘 뛰어 성과를 내느냐에 달려 있다"며 "정부도 1차 과제인 성장 회복과 지속 성장에 최선을 다하고 있다. 기업인 여러분이 겪는 어려움을 적극적이고 선제적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

이날 회의에서는 김정관 산업통상부 장관이 충청권 메가프로젝트 종합지원방안을, 박수현 충남지사가 지방정부 지원 성과와 향후 계획을, 이소영 중소벤처기업부 장관이 중소기업 역할 강화 방안을 차례로 발표하고 삼성전자와 SK하이닉스가 지역 협력업체와의 상생협력 방안을 내놓는다.

the13ook@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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