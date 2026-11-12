외국인 증권자금 137억달러 순유출…AI 우려에 주식자금 이탈 확대

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주식 193.1억달러 순유출, 전월보다 유출폭 확대

채권 56.1억달러 순유입 전환, 달러/원 환율 하락

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 10월 외국인의 국내 증권투자자금 순유출 규모가 전월보다 줄었다. 인공지능(AI) 투자 수익화 우려로 주식자금 유출이 확대된 반면 채권자금은 한 달 만에 순유입으로 돌아섰다.

한국은행이 12일 발표한 '2026년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 10월 중 외국인의 국내 증권투자자금은 137억달러 순유출됐다. 9월(199억7000만달러)보다 유출 규모가 62억7000만달러 줄었다.

[자료=한국은행]

주식자금은 193억1000만달러 순유출돼 9월(141억6000만달러)보다 유출 규모가 51억5000만달러 확대됐다. 글로벌 AI 투자 수익화 우려 등으로 투자심리가 위축된 영향이다.

채권자금은 56억1000만달러 순유입되며 한 달 만에 유입으로 전환했다. 세계국채지수(WGBI) 추종자금이 유입되고 단기 차익거래유인이 플러스로 돌아선 영향이다. 단기 차익거래유인(3개월물·일평균)은 9월 -31bp에서 10월 +2bp로 상승했다.

국제금융시장에서는 AI 투자 지속성에 대한 우려로 위험회피 심리가 이어졌다. 주요국 국채금리는 대체로 하락했으며 주식시장은 국가별로 엇갈린 흐름을 보였다.

미국 증시는 AI 투자 관련 자금조달 부담과 중간선거 이후 데이터센터 규제 강화 가능성 등으로 기술주가 약세를 나타냈다. 지난 5일 나스닥지수는 5.5%, 필라델피아 반도체지수는 12.2% 급락했다.

일본에서도 AI 투자 둔화 우려로 기술주가 하락하면서 지난 6일 닛케이225지수가 6.0% 떨어졌다. 반면 영국 증시는 에너지 업종의 실적 개선 등에 힘입어 상승했다.

미국 10년물 국채금리는 9월 말 연 5.28%에서 11월 10일 연 4.99%로 0.29%포인트 하락했다. 기술주 약세에 따른 위험회피 심리와 중동지역 긴장 완화 기대 등이 영향을 미쳤다.

글로벌 달러화는 강세를 나타냈다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러화지수(DXY)는 9월 말 101.5에서 11월 10일 102.2로 0.8% 상승했다. 미국 고용지표 호조 등이 영향을 미쳤다.

반면 달러/원 환율은 하락했다. 9월 말 1352.8원이었던 환율은 10월 말 1334.3원으로 내려간 뒤 11월 10일 1337.5원을 기록했다. 수출업체의 달러화 매도 증가 등이 영향을 미쳤으나 달러화 강세와 AI 투자 수익화 우려 등이 하락폭을 제한했다.

환율 변동성도 축소됐다. 10월 중 달러/원 환율의 전일 대비 일평균 변동폭은 4.6원으로 9월(7.0원)보다 줄었다. 변동률도 0.52%에서 0.34%로 낮아졌다.

국내은행의 대외 외화차입여건은 전반적으로 양호한 흐름을 유지했다. 10월 단기 대외차입 가산금리는 18bp(1bp=0.01%포인트)로 전월(27bp)보다 9bp 하락했다. 중장기 가산금리는 40bp에서 58bp로 상승했다.

한국의 대외 신용위험을 보여주는 외국환평형기금채권 5년물 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 24bp로 전월(22bp)보다 2bp 상승했다.

eoyn2@newspim.com