주말·다음 주 잇단 비 소식...수능일 아침 '영하권'

금요일 늦은 오후 제주·광주·전남부터 비…토요일 전국 확대

다음 주 화요일~수요일 다시 전국 비…그친 뒤 기온 '뚝'

수능일 중부내륙 아침 '영하권'…전국 대부분 5도 이하





[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 이번 주말 전국에 비가 내리고 다음 주에도 한 차례 비가 올 전망이다. 비가 그친 후에는 기온이 떨어지고 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 오는 19일에는 아침 기온이 영하권으로 내려갈 전망이다.

기상청은 12일 정례 예보브리핑에서 남서쪽에서 다가오는 저기압과 고온다습한 공기 영향으로 금요일인 13일 늦은 오후 제주도와 광주·전남부터 비가 시작되겠다고 예보했다. 비는 토요일인 14일 새벽 충청 이남으로 확대되겠고 오전에는 전국 대부분 지역에 내리겠다.

2026학년도 대학수학능력시험이 실시된 지난해 11월 13일 오전 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 입실시간을 얼마 남기지 않은 수험생들이 서둘러 시험장으로 들어서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 서울·인천·경기북부와 서해5도 5mm 안팎, 경기남부와 강원도·울릉도·독도 5~10mm, 충청권과 전북·대구·경북 5~30mm, 광주·전남과 부산·울산·경남 10~40mm, 제주도 10~60mm다.

비는 일요일인 15일 새벽부터 그칠 전망이다. 낮 동안 전국이 대체로 맑겠지만 동해안과 경남권, 제주도에는 새벽까지 비가 이어지는 곳이 있겠다. 밤부터는 고기압 가장자리를 따라 유입되는 동풍 영향으로 강원동해안·산지와 경북북동부를 중심으로 다시 비가 내리겠다. 이 비는 16일까지 이어질 전망이다.

다음 주에도 다시 전국에 비가 내리겠다. 북서쪽에서 다가오는 기압골의 영향으로 화요일인 17일 오후부터 수요일인 18일 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내릴 전망이다. 이 기압골이 통과한 뒤에는 북서쪽에서 내려오는 차고 건조한 공기 영향으로 기온이 크게 낮아지겠다. 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

수능일인 19일에는 중부 내륙을 중심으로 아침 최저기온이 영하권으로 떨어지겠다. 그 밖의 지역도 아침 기온이 5도 이하로 내려가 쌀쌀하겠다. 서쪽 지역을 중심으로는 비가 내릴 가능성이 있다.

기상청은 "19일 기압계 재편 영향을 받기 때문에 기압골의 이동 속도와 강도 변동성이 크다"며 "날씨 변동성이 매우 큰 상황"이라고 설명했다. 구체적인 수능일 날씨는 오는 17일 수시 예보브리핑에서 안내할 예정이다.

jason14@newspim.com