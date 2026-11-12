국제운전면허증 발급시 해외 운전 주의사항 문자 안내

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 12일 국제운전면허증 발급자 대상 문자 안내 서비스를 16일부터 시행한다고 밝혔다
- 발급자는 문자로 사용 가능 국가와 국가별 해외 운전 유의사항을 확인할 수 있다
- 국가별 필수 지참 서류와 참고 정보도 제공해 해외 운전 불편과 불이익을 줄일 계획이다
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16일부터 발급자 대상 서비스
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 국제운전면허증을 발급받는 국민에게 면허증 사용 가능 국가와 해외 운전 시 유의사항을 문자로 안내하는 서비스가 시행된다.
경찰청은 재외동포청, 한국도로교통공단과 협업해 오는 16일부터 국제운전면허증 발급자를 대상으로 문자 알림 서비스를 시행한다고 12일 밝혔다. 국제운전면허증 발급 단계에서 해외 운전에 필요한 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 한다는 취지다.
그동안 국제운전면허증 발급자가 해외에서 사용 가능한 국가를 알아보려면 한국도로교통공단 홈페이지에서 직접 확인해야 했다. 해당 국가의 운전 관련 유의사항은 재외공관 홈페이지나 현지 기관을 통해 별도로 찾아야 하는 불편이 있었다.
새 서비스는 국제운전면허증 발급 신청자에게 안내 문자로 인터넷 주소(URL)를 보내는 방식이다. 문자에 연결된 공단 홈페이지에서 국제운전면허증 사용 가능 국가를 확인하고, 국가별 재외공관 홈페이지로 이동해 현지 운전 관련 유의사항을 살펴볼 수 있다.
주요 안내 내용은 국제운전면허증 사용 가능 국가와 주의사항, 국가별 운전 시 필수 지참 서류, 해외 운전 관련 참고 정보 등이다. 국제운전면허증과 여권, 국내 운전면허증 외에도 국가마다 소지가 필요한 서류와 주의사항을 확인할 수 있도록 해 정보 탐색의 불편을 줄이고 해외 운전 시 발생할 수 있는 불이익을 예방한다는 취지다.
김종철 경찰청장 직무대행은 "이번 서비스는 국제운전면허증 발급에만 그치지 않고 국가별 해외 운전 유의사항까지 선제적으로 제공하는 '국민 맞춤형 치안 서비스'의 좋은 사례가 될 것"이라며 "앞으로도 국민 눈높이에 맞춘 면허 행정서비스를 지속적으로 발굴하고 개선해 나가겠다"고 밝혔다.
calebcao@newspim.com