[특징주] JYP엔터, 3분기 호실적에 19%대 급등…스트레이 키즈 효과

AI 핵심 요약beta
- JYP엔터테인먼트가 12일 시장 기대를 웃돈 3분기 실적에 장 초반 급등했다
- 3분기 매출은 2675억원, 영업이익은 480억원으로 각각 15% 증가했다
- 스트레이 키즈 음반 판매와 남미 사업 수익이 실적 개선을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서구권 음반 판매·남미 매출 호조
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = JYP엔터테인먼트가 시장 기대를 웃도는 3분기 실적을 발표하면서 12일 장 초반 급등하고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 53분 기준 JYP엔터테인먼트는 전 거래일 대비 7500원(19.38%) 오른 4만6200원에 거래되고 있다.
JYP엔터테인먼트의 3분기 연결 기준 매출액은 2675억원으로 전년 동기 대비 15.0% 증가했다. 영업이익은 480억원으로 17.6% 늘었다. 시장 컨센서스인 421억원을 14.0% 웃도는 수준이다.
실적 개선에는 스트레이 키즈의 서구권 음반 판매 확대가 크게 기여했다. 3분기 음반·음원 매출은 990억원으로 집계됐으며, 이 가운데 음반 매출이 792억원을 차지했다. 스트레이 키즈의 서구권 앨범 판매 실적이 3분기에 반영되면서 음반 매출이 예상치를 넘어섰다.
남미 지역 사업도 실적에 힘을 보탰다. 공연 매출은 456억원으로 전년 동기 대비 31% 감소했지만, 이는 전년 동기 높은 기저에 따른 것이다. 남미 자체 페스티벌에 약 27만명이 모였고 관련 수익이 예상보다 늘면서 출연 매출은 전년 동기 대비 138% 증가했다.
기획상품(MD) 매출은 586억원을 기록했다. 스트레이 키즈 팬미팅 MD 온라인 판매와 한국·일본 공연 현장 판매, 일본 투어 팝업스토어 매출 등이 반영됐다. 남미에서는 자체 페스티벌과 락인리오 헤드라이너 참여로 현지 응원봉 수요도 확대됐다.
rkgml925@newspim.com