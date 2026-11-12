AP위성, UAE서 차세대 위성 스마트폰 149억원 수주

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스페이스42와 개발·양산 계약, 지난해 매출의 31% 규모

5G·위성통신 통합 지원…2027년 4분기 출시 목표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AP위성은 아랍에미리트(UAE)의 인공지능(AI)·우주기술 기업 스페이스42(Space42)와 149억원 규모의 차세대 위성 스마트폰 'Thuraya Two' 개발·양산 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

계약금액은 1096만4880달러로, 계약 체결일 기준 환율을 적용하면 약 149억원이다. 이는 AP위성의 지난해 매출액 478억1237만원 대비 약 31%에 해당한다. 계약기간은 발효일로부터 최대 16개월이다.

이번 계약에 따라 AP위성은 지상 이동통신망과 Space42의 투라야(Thuraya) 정지궤도 위성망을 함께 이용할 수 있는 스마트폰의 설계·개발·양산을 담당한다.

AP위성 로고. [사진=AP위성]

Thuraya Two는 4G·5G 지상 이동통신과 L대역(L-Band) 위성통신을 하나의 기기에서 지원하는 제품이다. 기존 위성휴대전화의 음성통화와 문자메시지 기능에 데이터 통신과 인터넷 음성통화(VoIP) 기능을 추가했다.

지상 이동통신망을 이용하기 어렵거나 통신 인프라가 불안정한 지역에서도 위성망을 통해 음성·데이터 통신을 이용할 수 있도록 설계된다.



제품은 일반 상용 모델과 정부용 모델로 개발된다. 상용 모델은 듀얼 유심(SIM)을 적용해 위성통신과 지상 이동통신 서비스를 전환해 이용할 수 있도록 한다.

정부용 모델에는 물리적 조작 감지와 부팅 시 무결성 검증, 애플리케이션 및 데이터 무단 접근 방지 등 보안 기능이 적용된다. 제품 출시는 2027년 4분기를 목표로 하고 있다.

AP위성과 투라야의 협력은 지난 2003년 위성 이동통신 단말기 개발·생산 계약을 체결하면서 시작됐다. 이후 여러 세대의 위성통신 단말기를 공급했으며, 최근에는 안드로이드 운영체제 기반 하이브리드 위성 스마트폰 'Thuraya One'의 개발과 양산을 수행했다.

AP위성은 위성통신 단말기의 핵심 부품인 시스템온칩(SoC)을 직접 설계하고 완제품 개발부터 양산까지 수행할 수 있는 기술력을 보유하고 있다. 회사는 기존 제품 개발 경험을 바탕으로 데이터 통신과 보안 기능을 강화해 상용 및 정부용 위성통신 단말기 시장에 대응할 계획이다.

AP위성 관계자는 이번 계약에 대해 "오랜 기간 축적한 위성통신 단말기 기술과 Thuraya One의 개발·양산 경험을 차세대 제품으로 이어간다는 데 의미가 있다"며 "상용·정부용 제품을 기반으로 안정적인 연결과 보안이 요구되는 글로벌 특수목적 통신시장에 대한 대응을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com