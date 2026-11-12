토스뱅크, NCSI 인터넷전문은행 부문 3년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 12일 국가고객만족도 인터넷전문은행 부문 1위를 차지했다.
- 토스뱅크는 고객 선택권과 편의성 확대 중심으로 서비스를 개선했다.
- 맞춤형 예금과 해외송금 추적, AI 상담 서비스를 제공하고 있다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 한국생산성본부의 '2026 국가고객만족도(NCSI)' 인터넷전문은행 부문에서 3년 연속 1위를 차지했다고 12일 밝혔다.
토스뱅크는 지난 11일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 'NCSI 1위 기업 인증식'에서 인증패를 받았다. 이은미 대표와 최승락 금융소비자보호총괄책임자, 황현정 고객자산총괄책임자 등이 참석했다.
토스뱅크는 고객 편의와 선택권 확대를 중심으로 서비스를 개선해왔다. 고객이 금융 상품을 직접 설계하고 거래 과정을 투명하게 확인하며 불편을 즉각 해결할 수 있도록 고객 경험을 재구성했다.
구체적으로 정기예금 만기일을 자신의 일정에 맞게 지정할 수 있는 상품을 출시했고, 해외송금 시 송금 경로를 실시간으로 확인할 수 있는 기능을 도입했다. 또한 24시간 대기 없이 상담과 업무 처리가 가능한 'AI 채팅 에이전트' 서비스도 제공하고 있다.
이 대표는 "토스뱅크의 모든 혁신은 고객이 은행을 이용하며 겪는 번거로움과 불편을 실질적으로 해결하는 데서 출발한다"며 "앞으로도 고객이 더 편리하고 투명하게 금융을 이용할 수 있도록 서비스 완성도를 높이겠다"고 말했다.
NCSI는 고객이 직접 기업의 서비스와 상품을 평가해 수치화한 국내 대표 고객만족 지표다. 이번 조사는 본인 명의의 예·적금 또는 대출 계좌를 1년 이상 보유하고 주 1회 이상 지속해서 접속·거래하는 인터넷전문은행 실제 이용 고객을 대상으로 진행됐다.
romeok@newspim.com