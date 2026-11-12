IBK운용, 현대차 로봇·AI에 투자하는 채권혼합 ETF 상장

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현대차·모비스 등 로보틱스 관련주와 단기 채권에 분산투자

주식·채권 각각 50% 편입…퇴직연금 100% 투자 가능

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = IBK자산운용은 현대차와 로봇 및 제조·물류 자동화 관련 기업에 투자하는 'IBK 현대차로보틱스채권혼합50 ETF'를 지난 10일 유가증권시장에 상장했다고 12일 밝혔다.

이번 상장지수펀드(ETF)는 현대차그룹의 로봇·인공지능(AI)·스마트팩토리 등 미래 제조혁신 관련 기업의 주식과 국내 단기 채권에 각각 50% 수준으로 투자하는 채권혼합형 상품이다.

주식 부문에서는 현대차를 약 25% 비중으로 편입하고, 현대모비스·현대글로비스·현대로템·현대오토에버 등 로봇과 스마트팩토리, 제조 자동화 관련 주요 기업에 투자한다.

[사진=IBK자산운용]

채권 부문은 잔존만기 3개월 이내의 국내 단기 국고채와 통화안정증권에 투자해 금리 변동에 따른 위험을 줄이고 포트폴리오의 안정성을 추구한다.

특히 주식 편입 비중을 50% 수준으로 관리하는 채권혼합형 구조를 통해 퇴직연금 계좌에서 적립금의 100%까지 투자할 수 있도록 설계됐다. 기초지수는 'FnGuide 현대차 로보틱스 단기 국고통안채 혼합지수'다.

IBK자산운용은 현대차그룹이 보스턴다이내믹스를 통한 로봇 기술 확보와 스마트팩토리 구축을 추진하는 가운데 AI와 로봇 기술의 발전이 완성차뿐 아니라 부품·물류·소프트웨어 등 관련 산업의 성장 기회로 이어질 것으로 기대하고 있다.

IBK자산운용 관계자는 "로봇과 AI 기술은 자동차 산업을 넘어 제조업 전반의 경쟁력을 변화시키는 핵심 동력으로 자리 잡고 있다"며 "현대차그룹은 완성차·부품·물류·소프트웨어를 아우르는 산업 생태계를 기반으로 제조혁신을 추진하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다"고 설명했다.

이어 "이번 ETF는 현대차그룹의 로봇·AI 제조혁신에 따른 성장 기회에 참여하면서 단기 국고통안채 편입을 통해 주식시장 변동성에 대응하도록 설계한 상품"이라며 "앞으로도 연금투자자의 장기 자산형성과 다양한 투자수요에 부합하는 ETF를 선보일 계획"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com