LG CNS, 로봇 전문가들과 피지컬 AI 산업 적용 논의

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 12일 국내외 로봇 전문가들과 피지컬 AI 산업 적용 방안을 논의했다
- 포럼에서 로봇 파운데이션 모델과 데이터 등 핵심 기술 현황을 공유했다
- LG CNS는 로봇 학습·운영 플랫폼을 소개하고 산학 협력 강화 의지를 밝혔다
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로봇, AI 전문가 참석, 피지컬 AI 산업 현장 적용 방안 논의
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG CNS가 국내외 로봇 전문가들과 함께 피지컬 인공지능(AI)의 산업 현장 적용 방안을 논의했다.
LG CNS는 마곡 본사 '퓨처로보틱스 랩'에서 '2026 로보틱스 & 피지컬 AI 포럼'을 개최했다고 12일 밝혔다. 토론토대, 서강대, 중앙대, 고려대 교수진과 학생, 임직원 등 100여명이 참석했다.
포럼에서는 로봇 파운데이션 모델, 데이터, 지능형 로봇 하드웨어, 시뮬레이션 등 피지컬 AI 핵심 기술의 연구·실증 현황을 공유했다. 참석자들은 실제 산업 현장에 적용하기 위한 기술적 과제와 발전 방향을 논의했다.
LG CNS는 20년 이상 1000건 이상의 로봇공학 기반 스마트팩토리·스마트물류 프로젝트 경험을 바탕으로 피지컬 AI의 산업 적용 방향을 제시했다. 올해 론칭한 로봇 학습 플랫폼 '피지컬웍스 포지'와 에이전틱AI 기반 로봇 운영·관제 플랫폼 '피지컬웍스 바통'을 소개했다.
이치근 토론토대 교수는 로봇 파운데이션 모델의 발전 과정과 실제 로봇 적용을 위한 주요 기술을 설명했다. 서로 다른 로봇의 데이터를 함께 활용하는 방법과 로봇의 부드럽고 연속적인 움직임을 구현하는 플로우 매칭, 액션 청킹 기술 등을 소개했다. 다만 로봇마다 다른 움직임과 지연시간, 데이터 확보 문제가 향후 과제로 지적됐다.
참석자들은 피지컬 AI 기술 발전 동향과 물류·제조 등 산업 현장 적용 사례, 로봇의 안정적 도입을 위한 기술적·운영적 과제, 기업과 대학이 확보해야 할 역량, 로봇 시대의 인력 역할 등을 주제로 의견을 나눴다.
이준호 LG CNS 스마트물류&시티사업부장 전무는 "로보틱스, 피지컬 AI 분야의 국내외 연구자들과 LG CNS의 기술 및 사업 경험을 공유하고, 앞으로의 산업 적용 방향을 함께 모색하는 자리였다"며 "앞으로도 학계와의 지속적인 교류를 통해 기술 경쟁력을 강화하고, 연구 성과가 실제 산업 현장의 혁신으로 이어질 수 있도록 사업 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com